Víctor Carrasco, el cura torero

P.- Nacido y ejerciente en la provincia de Badajoz, Carrasco nos comentó sobre su vocación y afición.

R.- Bueno, la vocación sacerdotal ha venido desde siempre. Y yo creo que unido a la vocación sacerdotal, que la he tenido desde pequeño, la verdad que la afición a los toros también ha sido desde muy joven, es decir, familiar de donde soy yo, que es Herrera del Duque, la provincia de Badajoz, aunque soy de la diócesis de Toledo, esos pueblos pertenecen a la diócesis de Toledo. La verdad es que también en la familia se ha tenido siempre afición por los toros.

P.- El cura pacense nos hablaba del grupo de aficionados prácticos al que pertenece y sus actuaciones junto al grupo.

R.- Sí, pertenezco al grupo de aficionados prácticos de Badajoz, que lo lleva el banderillero Fernando González Palacino. Cuando organizamos, acudo siempre que puedo y que las labores parroquiales de los pueblos donde estoy, que son Garlitos, Risco y Capilla de la provincia de Badajoz, pues me lo permiten.

El cura torero, Víctor Carrasco, junto a Ortega Cano

P.- Al simpático sacerdote le preguntábamos a quién se encomendaba para torear bien.

R.- Por supuesto, al Señor que es al que he entregado mi vida. Y bueno, yo creo que cuando uno está delante de una vaca o delante de un toro, se encomienda a todos los santos habidos y por haber.

P.- Sobre qué mano maneja mejor y si capote o muleta fue tajante

R.- La derecha y mejor el capote que la muleta. Siempre he salido a torear con capote en los festejos populares, hasta que entré en el grupo de los aficionados prácticos que manejo algo la muleta. Pero bueno, prefiero el capote.

P.- ¿En cuántos festejos interviene cada temporada?

R.- No, no, le dedico tiempo cuando puedo, y sobre todo en la zona donde estoy, en La Siberia, por aquí son pueblos muy aficionados a los toros y siempre que puedo voy con los chavales del grupo e intentamos hacer algo.

P.- Hemos visto en fotos que ha recibido usted achuchones y volteretas ante las vacas y novillos, y si ha estoqueado ya a algún novillo.

R.- Sí, recientemente en uno de los pueblos de la zona, un novillo me llevó por delante, pero bueno, llevaba la estampa de la Virgen en el bolsillo. Yo creo que fue la que paró todos los golpes. (Risas). No, por ahora no, si hay que hacer un festival benéfico lo haré. Pero no, por ahora aún no he utilizado el estoque.

¡Pues suerte y al toro!, le deseamos a este simpático cura torero.

