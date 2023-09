El Gran Circo Acrobático de China regresa al Ramos con un cuento de luces y colores

El Lejano Oriente tomará este viernes el escenario del Teatro Ramos Carrión con el impresionante espectáculo del Gran Circo Acrobático de China, que dará a conocer un montaje elegante, lleno de movimientos imposibles y de fantasía.

El espectáculo congregará a más de 30 artistas en el escenario, con un plantel compuesto por medallistas olímpicos y miembros del Circo del Sol, y un show que invitará a los asistentes a emprender un viaje junto a un niño que se traslada a un mundo fantástico. Un llamativo montaje de luz y sonido, malabares, danza, música y un vestuario colorido que sostendrá la espectacular propuesta del Circo Acrobático.

Zamora forma parte de la gira que se encuentra realizando esta compañía por toda España y que tendrá paradas en ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao o Gran Canaria.

Encuentro PLATTA

El Teatro Ramos Carrión será escenario del encuentro PLATTA entre los días 22 y 24 de septiembre, con espectáculos de Portugal, Galicia y Castilla y León.

El viernes 22, la compañía vallisoletana Tiramisú Teatro protagonizará el inicio con 'Cuerdas', un texto que presenta el trayecto de tres hermanos sobre la base de los recuerdos y de la nostalgia que han forjado sus formas de ser. El día 23, se prevé una sesión doble en la que podrá verse el espectáculo 'O'Saque', en el que la compañía portuguesa 'D’Improviso' pondrá en escena la aventura de dos amantes que asaltan un banco y esconden el dinero en la tumba de la madre de uno de ellos.

El segundo pase lo protagonizará la zarzuela gallega 'A pena do cu do mundo' en la que una curiosa familia, que interpretará la compañía 'Carrachanacacha do Aturuxo de Melpómene', verá la alteración de la armonía de sus vidas por la amenaza de la llegada de una tribu okupa.

Por último, el domingo 24 se llevará a cabo una lectura dramatizada además de un taller de improvisación con el autor Louis Hearn, que se formó en Los Ángeles. Las dos actividades se abrirán al público hasta que se complete el aforo.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la taquilla de martes a domingo, de 11:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00) y también en la web www.teatroramoscarrionzamora.com

