Una gorra de Caja Rural se hace viral en un famoso festival europeo y flipan con que sea un "símbolo nacional"

El Dekmantel es un innovador festival de música electrónica que se celebra en Ámsterdam. Un evento que cada año reúne a los artistas más influyentes y creativos del house o el techno. Miles de personas en todo el mundo acuden a la cita con este importante festival europeo y este año, además de diversión, se llevan una bonita reflexión.

El coresano Manuel Garrote, @Don_Sopalajo en redes, también acudía a este festival en Ámsterdam. Y como suele ser habitual en él como parte de su personaje de influencer zamorano, se plantó en tierras holandesas con su ya famosa gorra de Caja Rural. Un complemento que utiliza en sus sketchs a través de las redes sociales y que causa furor por ser un elemento muy asociado al mundo rural.

Y eso es precisamente lo que ha explicado a muchos asistentes extranjeros de este festival, que se interesaban por su peculiar gorra. A través de un hilo de Twitter, Manuel detalla que "les expliqué que para los españoles era un símbolo del pueblo". Y es que así lo había podido comprobar él mismo durante sus días en el Dekmantel. En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León explica que "otros muchos españoles me paraban para preguntarme por la gorra y cada uno era de una parte de España".

Caja Rural de Zamora y el resto de Cajas Rurales de nuestro país son parte del ADN del mundo rural español. De esa mal llamada España Vaciada, donde esta cooperativa de crédito se ha mantenido al lado de quienes la hicieron crecer: agricultores y ganaderos. Como hemos contado en otras ocasiones, Caja Rural de Zamora lleva en su lema, pero también en su forma de trabajar "estar al lado de la gente". Tanto es así, que ese merchandising, que en muchos casos lleva generaciones en las casas de muchos de nosotros se han convertido en un símbolo no de su entidad, sino del mundo rural en general.

Algo, como no, sorprendente para el ojo extranjero. El propio Manuel añadía que "lo que más le chocaba a las personas es que el logo de un banco hubiera logrado ser un símbolo nacional". Así que este community manager aprovechó la tesitura para fotografiar a una veintena de estos asistentes posando, como no, con la gorra de Caja Rural.

#WeArePaletos



Estos días he estado en el Dekmantel, un festival de música electrónica, y había gente de todas las nacionalidades.



Me preguntaron algunos por mi gorra y les expliqué que para los españoles era un símbolo del pueblo. Entonces até cabos y quise hacer estas fotos. pic.twitter.com/viZcLQmknM — Manuel-Don Sopalajo- (@Don_Sopalajo) August 7, 2023

"Si el campo no trabaja, la ciudad no come"

Además de las fotografías, Manuel ha querido aprovechar la popularidad de su gorra de Caja Rural para dejar una reflexión sobre el campo, sus habitantes y el clasismo que, en ocasiones sufren.

Este explica en su hilo que se nombra como paleto "despectivamente a alguien de pueblo, tosco, sin educación y que se desenvuelve con dificultad en el mundo urbano". Y, también, añadía que a él mismo le habían llamado muchas veces paleto, pero que "para mí ya no tiene un significado negativo, porque aunque vivamos en la ciudad, nuestros antepasados fueron de campo. Los verdaderos paletos son aquellos que no aceptan al vecino en su tierra".

Una reflexión que acompañaba con dos frases muy acertadas de su abuelo: "Si el campo no trabaja, la ciudad no come"; y "Si te vienen a visitar, dales la mejor comida que tengas". Y finalizaba su alegato asegurando que le gustaría que la vida siempre fuera como en ese festival europeo, donde multitud de culturas y nacionalidades han convivido en absoluta armonía. "Es lo que a mí me gustaría que pasara siempre. Así que, si todos somos paletos, nadie es un paleto", finalizaba.

Sigue los temas que te interesan