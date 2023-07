Roban tres ordenadores en Ifeza con información sensible sobre las cuentas de Fromago y del recinto

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha desvelado el robo de tres ordenadores en el recinto ferial Ifeza durante el primer fin de semana de junio, coincidiendo con la celebración del Z! Live Fest. Unos dispositivos de los que ha detallado que contenían información sensible sobre el desarrollo de la Feria Internacional del Queso Fromago y del propio funcionamiento del recinto ferial.

Javier Faúndez ha detallado que la sustracción de este material informático se produjo "sin forzar una sola cerradura" y con la pertinente empresa de seguridad contratada en el lugar. Además, de los tres dispositivos robados, dos de ellos (los que contenían información más sensible) no tenían copia de seguridad para poder recuperar los archivos.

El presidente de la Diputación Provincial también ha señalado que la denuncia del robo no fue interpuesta ante la Policía Nacional hasta el 28 de junio, justo el día posterior a la toma de posesión de la nueva corporación, y la salida de Francisco Requejo y su equipo de la Presidencia. De hecho, Faúndez ha asegurado que la copia de dicha denuncia "nos ha llegado ayer porque se la hemos pedido a la Policía, ya que no teníamos acceso a ella de forma directa".

La pérdida de esa información que contenían los dispositivos sustraídos "dificulta bastante" conocer los detalles y pormenores del gasto que supuso Fromago y, por tanto, iniciar los trabajos para celebrar una nueva edición. Así lo ha explicado Javier Faúndez, quien sí ha explicado que de los 300 expositores que acudieron a la feria, solo 106 han pagado el correspondiente alquiler de su espacio, según las cuentas que están registradas en el área de economía de la institución provincial.

Cabe recordar que la gerencia de Ifeza estaba gestionada hasta el momento por Raúl Macías, a quien el equipo de Requejo hizo "un contrato de alta dirección", según ha detallado también el presidente Faúndez. Una circunstancia que provoca ahora que la institución provincial tenga que indemnizar a Macías si este no renuncia en los próximos días. "Una cantidad que saldrá de las arcas provinciales y, por tanto, de todos los zamoranos", añadía Faúndez.

Precisamente sobre Macías y su gestión, Javier Faúndez también ha explicado que durante la pasada legislatura Ifeza solicitó un presupuesto de 640.000 euros al área económica de la Diputación, pero que, a día de hoy, "no sabemos cómo se ha gestionado". Es más, el presidente de la Diputación ha relatado que Rául Macías "no ha pedido el anticipo al área de desarrollo económico, por lo que me imagino que se marchará sin fiscalizar ni una sola factura de Ifeza".

