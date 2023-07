Izquierda Unida y PSOE sellan el acuerdo para gobernar en Zamora con David Gago como teniente de alcalde

Izquierda Unida y el Partido Socialista han sellado este miércoles, 5 de julio, su acuerdo para gobernar en coalición en Ayuntamiento de Zamora durante los próximos cuatro años. En él, se confirma que David Gago será el primer teniente de alcalde del equipo de gobierno y que el PSOE será el responsable de las áreas de Comercio, Fiestas y Ferias, Juventud, Educación, Patrimonio, Teatro, Igualdad y Cooperación, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y Salud Pública.

En la que ha sido la primera rueda de prensa conjunta entre Francisco Guarido y David Gago, ambos han coincidido en que este acuerdo se firma para mantener "un gobierno estable y cooperador" para toda la legislatura. Guarido ha indicado que el pacto recoge "responsabilidades compartidas y proporcionadas" a la representación en número de concejales del IU y PSOE.

El alcalde de Zamora ha señalado también que la máxima de este acuerdo es dar tranquilidad a los zamoranos en la gestión del Ayuntamiento, "mirando para el impulso de las inversiones y las obras públicas". Además, confía en que "todos nos vamos a comportar de manera eficaz por la estabilidad de la ciudad"; y ha asegurado que en los próximos cuatro años "no va a haber competencia" entre los grupos sino colaboración. Algo para lo que velará como alcalde para que "no se entre en competencias que no benefician a la ciudad".

En los mismos términos se ha expresado el nuevo primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, quien ha asegurado que este acuerdo dará "estabilidad y futuro" a la ciudad. Gago y su equipo asumen su nueva situación con la responsabilidad de "ser un gobierno que está para trabajar para hacer lo mejor para Zamora". También ha insistido en esa responsabilidad compartida con sus socios de gobierno y ha coincidido en señalar que las futuras concejalías obtenidas por el PSOE son "razonables y de acuerdo con la representación de cada uno". Igualmente ha señalado que las áreas de las que se harán cargo "están de acuerdo con los perfiles de cada uno y con las manifestaciones que habíamos hecho durante la campaña electoral".

Y es que, aunque David Gago no ha querido desvelar las concejalías que él, Auxiliadora Fernández y Sara de la Higuera asumirán, sus preferencias y formación podrían delatarles. Previsiblemente, Gago se hará cargo de Comercio, Fiestas, Teatro y Seguridad Ciudadana; Auxiliadora se pondrá al frente de Igualdad, Cooperación, Servicios Sociales y Salud Pública; mientras de la benjamina Sara de la Higuera asumirá Juventud, Patrimonio y Educación.

Acuerdos de gobierno con subida de impuestos

Tras unas intensas negociaciones, que se han prolongado durante un mes, Izquierda Unida y el Partido Socialista han presentado su acuerdo de gobierno donde destacan como puntos más calientes una subida de impuestos, como ya adelantó Guarido durante la campaña electoral, la creación de un grupo de trabajo para decidir dónde ubicar el Museo de Baltasar Lobo y la discrepancia entre ambas formaciones de la contrucción de aparcamientos en el vial de La Vaguada.

En el documento del acuerdo se indica una "subida moderada" de los impuestos acorde con el IPC. Justifican IU y PSOE que responde al "aumento inflacionista de todos los suministros, el aumento en el gasto de personal y del coste de los servicios con las mejoras de los nuevos contratos".

Sobre este punto, Francisco Guarido ha explicado que los recursos del Ayuntamiento de Zamora "eran ya escasos y cada vez tenemos menos dinero para la inversión, que iba saliendo de los remanentes". El alcalde de Zamora ha defendido la necesidad de esta subida para mantener "un presupuesto equilibrado y un nivel aceptable, que en los últimos años ha descendido". Guarido ha recordado que en los ocho últimos años de gobierno "no se han subido los tributos, a excepción del Impuesto de Circulación". Por ello ha defendido que "es hora de recuperar la recaudación para transformarla en servicios públicos".

En cuanto al Museo de Baltasar Lobo, IU y PSOE crearán un grupo de trabajo que en tres meses tendrá que estudiar las diferentes posibilidades existentes "con sentido práctico y realista" sobre dónde ubicar dicho espacio expositivo. En este espacio de trabajo cada partido "llevará gente especializada para avalar lo que defendemos cada uno", detallaba Guarido, que recordaba la posición de IU de ubicar el museo en el Ayuntamiento viejo.

