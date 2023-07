VÍDEO | Teresa 'la Pelaya', la abuela más famosa de TikTok enloquece con los chupitos zamoranos

Teresa del Río, más conocida como Teresa 'La Pelaya', es uno de los rostros más populares de TikTok en España. Esta entrañable soriana de 92 años acumula la friolera de 230.600 seguidores en esta red social y otros 158.000 en Instagram. Su desparpajo, sus salidas de tono y, sobre todo, su gusto por los licores y la comida han encandilado a los usuarios.

Una popularidad que Licores Cervato, la empresa familiar ubicada en plena Sierra de la Culebra, ha aprovechado para promocionar sus espirituosos. Al parecer, la empresa de Villardeciervos hizo llegar a Teresa y su familia dos de sus licores más deliciosos: arroz con leche y crema de café bombón. Tan apetecibles eran las dos creaciones zamoranas que Teresa casi no podía elegir con cuál quería empezar. Aunque ya dejó claro que iba a probar los dos.

Pero al final se decantó por el licor de arroz con leche, del que dijo que estaba "buenísimo" y que solo al olor parecía "cojonudo". Así es Teresa. Poco le importó que los licores estuvieran calientes porque ella misma admitía que también estaba caliente, eso sí, del calor. Tampoco hizo ascos al de café bombón y no pudo elegir cuál era mejor. "Cada uno tiene su gusto. Si el uno es bueno, el otro más. No compares tú (a su hija) lo que me dabas", le espetaba a su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa “la Pelaya” (@teresalapelaya)

