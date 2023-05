El PSOE acusa a una alcaldesa zamorana de empadronar a gente en su casa para ganar votos

La candidatura del PSOE en Faramontanos de Tábara ha presentado hoy, 26 de mayo, dos escritos de denuncia, uno ante la Junta Electoral y otro ante el Instituto Nacional de Estadística, en relación con un presunto caso de fraude electoral en la localidad.

Según la denuncia de los socialistas, este presunto fraude habría sido promovido por la alcaldesa, Amaranta Ratón Fresno, y la teniente de alcalde en ejercicio, quienes, supuestamente, habrían empadronado a ocho personas en el domicilio de la actual alcaldesa y la teniente de alcalde.

En el documento presentado ante la Junta Electoral, el PSOE solicita que se suspenda el derecho al voto de esas ocho personas, por el supuesto fraude de ley cometido, y se solicita que la suspensión se mantenga hasta que se resuelva de manera judicial y definitiva la denuncia interpuesta.

El PSOE basa su denuncia en la revisión del censo electoral de Faramontanos de Tábara correspondiente a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Según los datos recopilados por la candidatura socialista, se ha constatado que en el domicilio de la actual alcaldesa se han empadronado cuatro personas, mientras que en el domicilio de la teniente de alcalde se han empadronado otras cuatro personas más.

Estos hechos suman un total de ocho personas que han sido empadronadas en el municipio, pero que, según los socialistas, no residen en la localidad y, en particular, no viven en ninguna de las viviendas mencionadas anteriormente.

El PSOE ha tomado la decisión de denunciar estos hechos ante la Junta Electoral de Zamora, argumentando que estos empadronamientos se han llevado a cabo "en fraude de ley, con el único propósito de obtener ocho votos adicionales para la lista del partido político al que pertenecen tanto la alcaldesa actual como la teniente de alcalde".

En un escrito similar, el PSOE ha presentado una denuncia ante el Instituto Nacional de Estadística en Zamora. En este documento, se solicita al instituto que admita la denuncia y actúe de acuerdo con las alegaciones presentadas, en conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

"No estoy incumpliendo la ley"

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con Amaranta Ratón Fresno, quien ha defendido la legalidad de dichos empadronamientos, en base a la ley que rige dicha cuestión. "No estoy incumpliendo la ley", enfatizaba la regidora tabaresa.

También ha acusado a los socialistas de Faramontanos de cinismo porque tanto la actual concejal socialista en la oposición como el hermano de la número dos de la candidatura "están empadronados en Faramontanos, pero residen en Tábara (localidad vecina)". La alcaldesa cree que la oposición debería dedicarse a "trabajar por el pueblo y no molestar, que es lo único que han hecho".

Candidatura del PSOE en Faramontanos de Tábara

Es más, Amaranta Ratón instaba al PSOE a investigar las maniobras el alcalde socialista de Tábara, Antonio Juárez, y cuál es el número de personas que están también empadronados en dicho municipio "y no residen en él".

La alcaldesa de Faramontanos de Tábara ha recordado que es algo "habitual" que municipios pequeños como este, donde apenas se cuenta con 335 vecinos, estos estén censados en el pueblo pero residan o hagan su vida habitual en el municipio vecino y cabeza judicial.

Sigue los temas que te interesan