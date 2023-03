Los itinerarios de Semana Santa ya han llegado a Zamora: 30.000 unidades para recoger gratis

La Junta Pro-Semana Santa de Zamora y Caja Rural de Zamora han presentado oficialmente su itinerario de la Pasión zamorana. El librito más famoso de estas fechas que llega con una tirada de 30.000 unidades que se repartirán entre los bares de la capital, todas las oficinas urbanas de la entidad bancaria y en algunas de los pueblos más cercanos; así como en la propia sede de la Junta Pro-Semana Santa y las oficinas de turismo de la capital.

Un itinerario que también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial, Azehos y Zamora10, quienes han coincidido en que esta unión de fuerzas que se hace efectiva para sacar adelante la semana más importante para la provincia de Zamora se haga realidad en el resto de proyectos del territorio.

Este necesario complemento de la Semana Santa de Zamora se edita de la mano de Caja Rural desde hace 23 años, como recordaba el director de comunicación de la entidad, Narciso Prieto; quien se sentía agradecido con el paso de los años, el resto de entidades de la provincia se hayan sumado a esta publicación.

Para Narciso Prieto esta publicación "siempre ha intentado ser un referente y un especial anuncio de lo que llega a Zamora estos días". El dircom de Caja Rural defiende que la Semana Santa de Zamora es "la seña de identidad" de la capital y reivindica la unidad de todos los zamoranos como embajadores de la misma. "La Pasión zamorana sirve como escaparate de la ciudad, la provincia, su cultura, patrimonio y gastronomía", añadía Narciso Prieto.

Por su parte, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, destacaba que la máxima del Consistorio en estos días es que "todos lo actos transcurran con normalidad". Además, destacaba la singularidad de esta Semana Santa por la instalación de la carpa en la plaza de Claudio Moyano, para el final de las procesiones que habitualmente terminaban en el ahora derribado Museo de Semana Santa.

La carpa de Claudio Moyano no será visitable

Precisamente sobre esta instalación, la presidenta de la Junta Pro-Semana Santa, Isabel García Prieto, ha indicado que esta carpa no podrá ser visitable durante la Pasión. La organización ha tenido que tomar esta decisión tras valorar que no podría garantizarse la seguridad de visitantes y de los propios pasos de producirse aglomeraciones en su interior. "No olvidemos que no deja de ser un espacio cerrado de 400 metros cuadrados, donde solo hay un pasillo central y todos los pasos colocados en hilera, algunos hasta puestos de espaldas por su tamaño", detallaba.

Así que la carpa quedará reservada exclusivamente para la entrada y salida de grupos escultóricos, así como su guarda y custodia los días centrales de la Semana Santa. Para ello, tanto la seguridad privada del lugar como la Policía Nacional y Municipal reforzarán su vigilancia en la zona, sobre todo durante las noches, para evitar cualquier incidente dentro o fuera de la misma.

Descarga el itinerario en pdf AQUÍ

