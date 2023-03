Se vende paraíso turístico de ensueño con reservas completas por 330.000 euros

Comprar un paraíso. Esta es la oportunidad que ha surgido en la pequeña localidad de San Justo, en la comarca de Sanabria (Zamora). Y es que el Complejo Rural San Justo se encuentra a la venta por el nada desdeñable precio de 330.000 euros. Un negocio con más de 20 años de actividad que busca nuevas manos que puedan continuar con la próspera historia de este centro de turismo rural.

A diferencia de lo que ocurre en otros negocios de la provincia, este complejo rural se encuentra en plena actividad, con las reservas ocupadas y una plantilla trabajando actualmente. Una buenísima oportunidad para embarcarse en la aventura del sector turístico, bajo el amparo de un negocio que funciona actualmente.

La responsable de Sanabria Inmobiliaria y Gestión, Flor Martínez de la Cal, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que el dueño de esta espectacular finca de 2.000 metros cuadrados con dos casas y dos cabañas ha puesto a la venta su negocio porque desea jubilarse. "Se trata de una familia sanabresa que, como tantos otros, emigraron en su día a Madrid, hicieron sus negocios allí y también pusieron este complejo turístico en San Justo y otro en Trefacio", detalla.

Pero es hora de descansar y este empresario se encuentra con la tesitura, tan habitual en estos tiempos, de que no encuentra relevo generacional que quiera hacerse cargo de las casas rurales de San Justo. "Sus hijos se criaron en Madrid, tienen sus carreras, algunos viven en el extranjero y no quieren quedarse con ello", explica la agente inmobiliaria.

Una historia que parece repetirse, como con la famosa venta del poblado del Salto de Castro, también en Zamora, que se hacía viral hace unos meses. La diferencia en este caso es que el complejo turístico de San Justo está en plena actividad. "Tienen todas las reservas llenas", añade Flor Martínez de la Cal, y los motivos de su venta solo responden a esa jubilación de su dueño.

Sin prisa, pero sin pausa

Una de las caballas del complejo turístico Sanabria Inmobiliaria y Gestión

Uno de los grandes miedos cuando surgen este tipo de ventas es que el negocio se cierre y pueda afectar a la economía local. Y es que un complejo turístico como este, con dos décadas de actividad, supone un gran apoyo a la comarca, ya que favorece la atracción de visitantes.

Pero la responsable de la inmobiliaria tranquiliza en ese sentido asegurando que el dueño "no va a cerrar el complejo, no tiene una fecha límite en la que si no lo vende, deja el negocio, porque tiene gente que se lo gestiona y puede sacarlo adelante".

Así que solo queda anima a quien tenga el sueño de emprender en un entorno maravilloso como es la comarca de Sanabria tiene ante sus ojos la oportunidad de hacerse con este complejo que consta de dos casas de piedra con capacidades de seis y ocho plazas, respectivamente, y dos cabañas de madera de cuatro y dos plazas.

Las casas están construidas en estilo arquitectónico típico de la comarca sanabresa, utilizando materiales autóctonos como piedra, pizarra y madera. Además, todo el complejo ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar una experiencia inolvidable a los huéspedes.

La casa rural de seis plazas cuenta con tres habitaciones dobles, baño, aseo, salón comedor con chimenea y cocina totalmente equipada. En el exterior, los huéspedes podrán disfrutar del jardín con barbacoa. La casa rural de ocho plazas, por otro lado, está construida en dos plantas. La planta inferior está adaptada para personas con movilidad reducida y consta de un salón comedor con chimenea, cocina totalmente equipada, una habitación y un baño. En la planta superior se encuentran tres habitaciones dobles y dos baños.

Además de estas dos casas de piedra, el complejo cuenta con dos cabañas de madera. La cabaña de cuatro plazas dispone de dos habitaciones, baño, salón comedor con televisión y cocina totalmente equipada. La cabaña de dos plazas, por otro lado, cuenta con una habitación, baño, salón comedor con televisión y cocina totalmente equipada. Ambas cabañas tienen acceso a un jardín con barbacoa.

El complejo se encuentra en un entorno natural maravilloso, rodeado de naturaleza y tranquilidad. Además, se encuentra a solo doce kilómetros del Lago de Sanabria y a diez kilómetros de Puebla de Sanabria, lo que lo convierte en un lugar perfecto para explorar la zona y disfrutar de la belleza natural de la comarca.

El complejo tiene todas las instalaciones necesarias, como calefacción, agua caliente, chimenea, jardín con barbacoa y televisión, este complejo garantiza una estancia cómoda y agradable para los huéspedes.

