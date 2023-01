Zamora se queda sin Motauros en 2023

Los participantes de la concentración de Motauros no acudirán a Zamora en este año 2023. De este modo lo han comunicado desde la propia Asociación Motociclista Zamorana, la AMZ debido a una "falta de entendimiento con el Ayuntamiento".

Sin embargo, han querido agradecer el "esfuerzo" que han mostrado en "anteriores ocasiones y en esta" para que el evento motero se pudiera celebrar. Pese a ello, por razones "técnicas" no ha podido lograrse, algo que, aseguran, "no ocurren otras ciudades". Por ello, la cita será en Medina del Campo (Valladolid). No han querido dejar escapar la ocasión para agradecer el trabajo realizado por el propio concejal de Turismo, Christoph Strieder.

"Lamentamos no poder realizar la actividad que cargaba de color nuestra ciudad en estas fechas carentes de actividades", expresaban. Asimismo, han apuntado que, si el buen tiempo acompañaba, hubieran conseguido un "amplio número de visitantes", siendo Zamora un punto de encuentro para aquellos moteros que vienen de distintos puntos de España como Portugal, Galicia, Asturias, Salamanca o León.

Finalmente, desde la Asociación Motociclista Zamorana esperan "conseguir un acuerdo con el Ayuntamiento en futuras ediciones" considerando las "necesidades" que el evento tiene y que "deben cubrirse para una buena realización de la misma".

