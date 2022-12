El Z! Live Rock Fest desvela su distribución por días para su octava edición con Helloween a la cabeza

El Z! Live Rock Fest ha anunciado hoy la distribución por días de su octava edición, que se celebrará en Zamora entre el 8 y el 10 de junio de 2023. El sábado día 10 encabezará el cartel Helloween en el Silver Stage, compartiendo escenario con Haken, Evergrey, Crisix, Incursed y Death and Legacy. Por su parte, Dark Tranquillity, Gloryhammer, Dunedain, Dry River, Celtian y Ciconia subirán al escenario Cooper.

El viernes 9, Airbourne será el grupo principal en el Silver Stage, acompañado de Eluveitie, Insomnum, Saratoga, Omnium Gatherum y Kritter. En el Cooper Stage, Exodus compartirá escenario con Angra, Gigatron, El Altar del Holocausto, Noctem y Jolly Joker.

El jueves 8, Michael Schenker Group liderará el Silver Stage junto a Symphony X, Ross the Boss, Lepoka, Rise to Fall y The Broken Horizon. En el Cooper Stage, Amorphis será la cabeza de cartel, con Baron Rojo, Septicflesh, Celtiberian, The Heretic Order, Diabulus in Música y Atomic Megalodon como teloneros.

La fiesta de bienvenida, "Toro on the Rocks, tendrá lugar el miércoles 7 en Toro y contará con Doro encabezando un cartel que también incluye a Legion, Jelusick, Silver Fist y Trallery.

Además, Amorphis se une "al mejor cartel de la historia" del Z! Live Rock Fest, una de las bandas con mayor crecimiento del metal europeo en las últimas décadas. Su trayectoria ha estado marcada por algunos hitos como el sonido contundente del Tales of the Thousand Lakes de 1994, los teclados y saxos del Am Universum en 2001 o el Death Metal Melódico del Skyforger de 2009.

La última evolución de su sonido se ha plasmado en la trilogía de discos que inició con Under the Red Cloud en 2015 y que tres años después nos brindó uno de los mejores discos de la banda, Queen of Time, que supuso la reunión de los cuatro miembros fundadores. El ciclo termina con Halo, recién estrenado este año, que mantiene la esencia del anterior disco y recupera sonidos de otras etapas de los finlandeses.

El Z! Live ha devuelto a Amorphis al cartel después de que la banda tuviera que abandonar la última edición del festival debido a los cambios de fechas debido a la pandemia.

Cartel con la distribución por días

