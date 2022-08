Alcañices se prepara para vibrar con las Fiestas de La Asunción y San Roque

El municipio zamorano de Alcañices se prepara para vibrar de nuevo con las tradicionales Fiestas de La Asunción y San Roque, que se celebrarán entre los días 12 y 17 de agosto en la localidad. El parón provocado por la pandemia, que impidió disfrutar de las festividades durante los años 2020 y 2021, ha hecho que sus habitantes retomen con ansia la celebración. "Después de dos años y pico de pandemia la gente tiene muchas ganas y mucho ánimo de fiesta y estamos volviendo un poco a la normalidad", asegura, en declaraciones a este medio, el acalde de Alcañices, Jesús María Lorenzo.

Aunque las Fiestas no comienzan oficialmente hasta este viernes 12 de agosto, durante la semana se están produciendo diferentes festejos previos que, para el alcalde, muestran el deseo de celebrar de los alcañizanos. "Por ejemplo, la Orquesta Panorama congregó en la noche del lunes a 5.700 personas", señala Lorenzo.

Este martes 9 de agosto, Alcañices disfrutó con entusiasmo del concierto del grupo El Portal del Carmen, con su característica fusión de flamenco y canciones populares, pero los eventos previos a las Fiestas no acaban ahí. "Este miércoles día 10 tenemos fiestas para los niños y todos los días hay cine de verano", destaca el regidor alcañizano. Además, comenta que el jueves 11 los visitantes podrán disfrutar de un recital dedicado a la poetisa de la Generación del 27 Margarita Ferreras, natural del pueblo. "Se celebrará en el patio de la Casa de Cultura, como antesala del pregón", apunta el alcalde.

Seis días de festejos por todo lo alto

El viernes día 12 dará por fin el pistoletazo de salida a las Fiestas de La Asunción y San Roque en la localidad zamorana, tras dos años y medio de pandemia y restricciones. "El viernes empezamos ya en serio con el pregón de fiestas y este año tenemos a un magnífico pregonero, a Sergio Rodríguez, que actualmente es catedrático en la Universidad CEU de Barcelona y ha sido director durante varios años del Instituto Cervantes de Roma", señala con orgullo, añadiendo que "toda su familia es de aquí y él viene siempre a pasar los veranos".

Lorenzo recuerda con pesadumbre que hace justo un año, a pesar de la relajación de las restricciones tras el final del estado de alarma en mayo, no pudo celebrarse casi ningún festejo. "El año pasado no hubo prácticamente nada, se celebró la misa de La Asunción y San Roque y nada más porque no hubo procesiones, ni verbenas, ni toros ni nada", recuerda.

Entre los eventos más destacados de la cita de este año 2022, el alcalde señala la tradicional 'Verbena de la sardina', el concierto, la fiesta de la espuma para los niños y, por la noche, la Orquesta Summer. "También habrá una sardinada para todos los vecinos y toda la gente que quiera acompañarnos", comenta.

El domingo continuarán las celebraciones en Alcañices. "El día 14 repetimos el pregón tradicional de todos los años, que se hacía desde el balcón del Ayuntamiento, por la tarde tenemos teatro y por la noche nos visita la Orquesta Princesa, que desplegará su espectáculo en la plaza Tomás Carrión", señala el alcalde de la localidad.

Jesús María Lorenzo asegura tener, dentro de las actividades previstas para estos días, un especial cariño a los eventos taurinos. "Ha sido siempre algo tradicional, de toda la vida", apunta. Entre estos, destaca el encierro por las calles del pueblo, el día 15 por la tarde y el tradicional Día de Toros que se celebra el día 17, con un encierro por la mañana a las 11:00 y otro por la tarde a las 19:00. "Además, todos los días, como es natural, hay verbena, y por las noches el típico y tradicional 'Torito de fuego', en el intermedio de la verbena de por la noche", concluye el alcalde. Seis días de festejos por todo lo alto para que los alcañizanos, y aquellos que decidan visitar la localidad, disfruten de las Fiestas de La Asunción y San Roque tres años después.

