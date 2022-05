Zamora reunirá en un festival a los músicas más icónicos de Castilla y León

Zamora se convertirá en el epicentro de la música de Castilla y León los días 3, 4 y 5 de junio al acoger en IFEZA la primera edición de Ola Sonora, el único festival donde se reunirán los artistas más emblemáticos de la región.

La cita, que arrancará cada tarde a las 19.00 horas, será gratuita. "Queremos que el público descubra el talento de los artistas de nuestra Comunidad en un evento sin precedentes", asegura su director, el músico Miguel Alvárez.

El festival, a lo largo del fin de semana, contará con hasta nueve artistas diferentes, uno por cada provincia de Castilla y León. El viernes 3 de junio, Marta Andrés (Valladolid), Alba Wayra (Palencia) y El Guapo Calavera (Soria) amenizarán con su música la tarde noche zamorana. El sábado 4 asumirán ese papel otros tres autores más: Fabián (León), Rebeca Jiménez (Segovia) y Marazu (Ávila).

El domingo 5 cierran la primera edición de Ola Sonora El Nido (Burgos), Edu Jerez (Zamora) y Son of Wood (Salamanca). "Cada artista, con su estilo particular, generará una atmósfera inolvidable entre el público", afirma Álvarez, quien también conducirá las 'Conversaciones sonoras'.

Entre concierto y concierto, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la historia de los artistas invitados y escuchar qué piensan del panorama musical actual.

La música debe ser la única y gran protagonista, por eso, el evento también contará con un 'Open Mic', un escenario al que se podrá subir cualquier asistente para demostrar que su talento también debe ser escuchado por todos.

Además, el festival ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de comida y bebida en la 'Zona Foodtruck'. El periodista Gonzalo Castro será el encargado de presentar el festival: "Es una oportunidad única para vivir, sentir y disfrutar la buena música que se produce en Castilla y León".

