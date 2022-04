Aliste alza la voz y se une manifestándose en la defensa de sus derechos sanitarios

Casi un millar de personas de toda la comarca convocados por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste se concentraron hoy por la mañana en Alcañices.

Bajo los lemas 'menos teléfonos y más sanitarios', 'no somos números, somos personas' o 'Aliste no se vende', los manifestantes recorrieron la capital alistana con el objetivo firme de ser oídos, y conseguir que la Junta de Castilla y León dote de los medios humanos necesarios para prestar una asistencia sanitaria digna en la comarca.

Tanto los miembros de la Asociación como los asistentes coincidieron en manifestar lo inhumano que es permanecer tanto con consultorios locales cerrados como con una cita previa a demanda, que aleja a las personas mayores más vulnerables del sistema de atención primaria.

Las reivindicaciones de la manifestación son el resultado de la consulta que la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste ha hecho recorriendo los pueblos con su buzón de quejas, alabanzas y sugerencias y que se sintetizan en el siguiente manifiesto:

Manifiesto

¡Nuestra salud, merece nuestra presencia en la calle!

Y eso es, precisamente, lo que estamos haciendo aquí (a pesar del tiempo) para que nuestras voces, aunque sean distintas, hoy se oigan como una sola voz que reclama lo que, por justicia, le pertenece: una sanidad digna para nuestros pueblos.

No nos manifestamos contra nadie, no queremos imposibles, simplemente estamos convencidos de que hay cosas que no pueden ser, y es el momento de que la voz de los alistanos y alistanas se alce para reclamar nuestros derechos:

No puede ser que NO se nos mire como personas sino como simples números de la seguridad social. Números que se convierte en el criterio para decidir si tenemos derecho a tener consulta médica o no.

No puede ser que se trate a nuestros mayores con el desprecio que supone hacerles enfrentarse a desplazamientos innecesarios para poder ser atendidos sanitariamente.

No puede ser que, para ser atendidos sanitariamente, tengamos que enfrentarnos a interminables esperas telefónicas sin tener claro si, finalmente, la llamada va a obtener respuesta o no.

No puede ser que se nos manipule como simples votantes a los que arrancarle el voto con falsas promesas que luego no se cumplen y se renuevan en las siguientes convocatorias electorales. Nuestro voto tiene una fuerza que estamos aprendiendo a utilizar.

No puede ser que no sepamos cuándo vamos a tener consulta médica.

No puede ser que la calidad de la atención sanitaria esté en función de la calidad humana del personal sanitario (que, aunque con deshonestas excepciones, la valoramos profundamente).

Manifestación por la sanidad en Aliste

Y por eso, desde Aliste, reclamamos.

Más personal sanitario que haga posible que, al menos una vez a la semana, todos los pueblos de Aliste puedan tener consulta médica, sin cita previa, ni llamadas telefónicas porque lo que puede estar bien para otros lugares aquí se vuelve un grave inconveniente para el acceso a la salud.

Reclamamos que el personal sanitario cuente con los suficientes medios y la necesaria dignidad laboral para que puedan desarrollar su labor con eficacia e ilusión.

Reclamamos que nuestros representantes (desde los más cercanos hasta los que ocupan un puesto en los distintos parlamentos) sean, realmente, nuestra voz, y esto significa que tienen que escucharnos y defendernos por encima de siglas políticas o de intereses personales. Creemos que es hora de elegir: o ser la voz del pueblo o servir a un partido.

Reclamamos que, en todos y cada uno de nuestros pueblos, haya consultorios dignos, con infraestructuras adecuadas tanto para la espera como para asegurar la necesaria confidencialidad entre médico/enfermera y paciente.

Reclamamos que haya un verdadero diálogo sincero y fluido entre las distintas partes implicadas en la mejora de la sanidad: administraciones y gestores públicos, personal sanitario, plataformas sociales, etc. Y por ello nos comprometemos a fomentar de manera activa este diálogo para el que estamos dispuestos.

También queremos decir que esta manifestación de hoy no es el fin de nada, es un acto más dentro de nuestro trabajo en defensa de la sanidad rural.

Por eso, como Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste renovamos nuestro compromiso de seguir recorriendo los distintos pueblos de nuestra comarca para ponerle voz a nuestros vecinos convencidos de que “pocos en muchos sitios pueden hacer grandes cosas” porque no vamos a consentir que el ruido político apague nuestra voz como ciudadanos.

Y que a nadie se le olvide que ser pocos no resta derechos.

