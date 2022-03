La Diputación de Zamora sube el sueldo a sus responsables políticos en el último pleno

El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado este viernes el incremento en un 2% de la asignación económica a los representantes políticos que conforman la institución zamorana. Corresponde a una subida idéntica a la que reciben los funcionarios públicos durante este ejercicio, pero que Izquierda Unida entiende como "excesiva", si se compara con el sueldo medio de un trabajador de Zamora.

La portavoz de la formación, Laura Rivera indicaba que consideraba dicho aumento "justo" con respecto al resto de trabajadores públicos, si bien, ha criticado que el sueldo del presidente de la Diputación se situará en 60.588,21 euros brutos anuales, el de los vicepresidentes con 46.381,35 euros, los diputados con dedicación exclusiva tendrá un sueldo de 35.750,07 euros y los diputados en régimen de dedicación parcial de media jornada tendrán 18.065,20 euros de sueldo. Todo teniendo en cuenta que el sueldo medio de los zamoranos no supera los 17.000 euros anuales.

Por otro lado, el pleno también aprobaba la Cuenta General de la Diputación Provincial de Zamora correspondiente al ejercicio 2020, con los votos en solitario del equipo de gobierno y el diputado no adscrito, Tomás del Bien. Un punto que si bien salió adelante no quedó extento de críticas por parte de la oposición; donde el PSOE acusó al gobierno provincial de tener unos "presupuestos ficticios" por la utilización de remanentes para las inversiones y que se reflejan en esta Cuenta General, algo el que vicepresidente de la Diputación, José María Barrios, apuntó como "imposible" ante los controles a los que se someten las cuentas provinciales y que les impide ser "ficticios". Igualmente respondía a las críticas de IU sobre "el robo a los pueblos zamoranos" y las supuestas contrataciones "a dedo", de las cuales, Barrios admitía que las subvenciones nominativas habían aumentado pero que no se entregan "a dedo sino con un criterio justo".

Igualmente quedaban aprobados el resto de puntos, con respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos, la dación de cuenta del informe de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda del cuarto trimestre del ejercicio 2021 de la Diputación y sus organismos dependientes; la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y de la Teleasistencia en la provincia; y la propuesta de resolución para aprobar la participación de la Diputación de Zamora, en las siguientes propuestas de proyectos para concurrir a la convocatoria 2021 del Programa Experiencia Turismo España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sigue los temas que te interesan