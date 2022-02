Francisco Guarido: "Aunque se ría, Mañueco va a tener que sudar tinta para formar gobierno"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha analizado los resultados electorales de Castilla y León, con la victoria ajustada del Partido Popular y el auge de VOX como clave de la gobernabilidad. Guarido considera "gravisimo" que un posible pacto de gobierno con el partido de ultraderecha pudiera poner en riesgo los derechos civiles de los ciudadanos en la Comunidad, y advierte a Alfonso Fernández Mañueco que "aunque se ría, va a tener que sudar tinta" para formar gobierno.

El único alcalde de IU en capital de provincia de España cree que el gobierno de la Junta de Castilla y León ha pasado de una situación "cómoda, democrática y, aparentemente estable", con el pacto entre PP y Cs, a una "estresante". Guarido teme un escenario donde se plantee "la reducción de derechos sociales" y donde el Partido Popular tenga que "acondicionar pactos con la ultraderecha o con otras formaciones que, por mucho que quieran no llegan".

Guarido no ha querido entrar en valoraciones al descalabro electoral de Unidas Podemos, y se ha remitido a las declaraciones realizadas por el secretario provincial de Izquierda Unida, Miguel Ángel Viñas. En calidad de militante, Guarido no ha querido hacer leña del árbol caído y solo ha indicado sobre los resultados en general que "no me gusta pero lo respetaremos como demócratas que somos". Cabe recordar que la directiva de IU en Zamora siempre ha rechazado la coalición con la formación morada y que su secretario provincial defiende la independencia de su formación a nivel electoral y funcional.

"Creo que el presidente del Gobierno ha respondido bien"

Sobre el ofrecimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que el PSOE de Castilla y León se abstenga en la votación para investir a Mañueco como presidente de la Junta, a cambio de que el Partido Popular rompa todos sus pactos con VOX en España, Guarido cree que "el presidente del Gobierno ha respondido bien". El alcalde de Zamora vería con buenos ojos que los socialistas dejaran al PP conformar gobierno en Castilla y León como cordón sanitario al partido de Santiago Abascal.

Finalmente, Guarido se mantiene tranquilo con respecto a los proyectos que el Ayuntamiento de Zamora y la Junta de Castilla y León tienen en conjunto. En referencia al Museo de Semana Santa o el Centro Cívico, el alcalde de Zamora está convencido de que "no se verán afectados" con los posibles pactos a los que puedan llegar PP y VOX. Guarido defiende que son proyectos "de obras" que no tienen "carácter ideológico sino que se trata de dotaciones comunitarias" a la ciudad de Zamora.

Sigue los temas que te interesan