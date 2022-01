Pedro Sánchez exige al PP que vote a favor de la reforma laboral o, "si no, que se abstenga"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hoy en un mitin en Zamora a todos los progresistas que vayan a votar el próximo 13 de febrero en Castilla y León y que elijan la papeleta del candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca, de quien se ha mostrado convencido será el próximo presidente de la CCAA, porque solo esa papeleta garantiza "el cambio y la esperanza".

Sánchez cerró en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el acto principal de este sábado del PSOE en estas elecciones del 13 de febrero junto al candidato del PSOE a la Junta, Luis Tudanca, con la asistencia de 500 personas a un encuentro político que contó, además, con personalidades como el presidente del Senado, Ander Gil, entre otros.

El presidente del gobierno alienta el "cambio" frente a la "resignación" de 35 años de gobiernos de la derecha en Castilla y León, "esta tierra se merece algo mucho mejor”, en un momento de “encrucijada” y “definitorio”. En este sentido, se ha referido al tenso momento que se vive en el plano internacional con el despliegue de tropas en la frontera de Ucrania y Bielorrusia, también de la seguridad europea, del desarrollo de la inteligencia digital, de la emergencia de poderosas fuerzas como China y su implicación en el desarrollo económico, y lógicamente, de la emergencia climática o la COVID. También aludió a la despoblación, que recordó exige el compromiso de todas las instituciones.

Asimismo, Pedro Sánchez se ha referido al fenómeno de la despoblación y al reto demográfico que "exigen el compromiso de todos", para superar momentos tan difíciles como la pandemia donde, "pese a la dificultad, a este tiempo tan complejo, España está recogiendo por fin sus frutos gracias al esfuerzo de todos: somos uno de los países líderes en la vacunación, y en 17 años no veíamos una mayor tasa de empleados como ahora". "Y el PP diciendo que España está en bancarrota. España está caminando y avanzando hacia la legislatura del empleo", ha asegurado. "Nosotros hemos recuperado los niveles de empleo no solo de antes de la pandemia, sino de antes de la crisis financiera. Recordemos como se salió de la crisis del 2008, con una enorme corrupción de casos del PP".

Sánchez ha sacado pecho para defender la gestión económica del gobierno de España en tiempos difíciles, y ha defendido el camino de la reforma laboral. "Le vuelvo a exigir al PP que vote a favor o si no, que se abstenga en este importante acuerdo con empresarios y trabajadores. No es el acuerdo del Gobierno de España, ni de patronal y sindicatos, es el acuerdo de todos. Precisamente por eso, porque es el acuerdo en el que nos sentimos representados todos. Le digo al PP que fue un error en el 2010 poner en marcha una contrarreforma que precarizó, que no vuelvan a cometer el error de frenar una reforma acordada entre agentes sociales", ha zanjado.

Finalmente, Sánchez ha subrayado su compromiso con la creación de un patrimonio público de vivienda, de prohibir por ley la venta a fondos buitres de vivienda pública. "Estamos demostrando que se puede salir de las crisis avanzando en derechos, también ensanchando libertades", como el reconocimiento de la muerte digna, la eutanasia, "uno de los pocos países que lo ha reconocido por ley".

También ha recordado en 2018 el PSOE lideró una moción de censura contra la corrupción, donde se lanzó el mensaje de que "poníamos fin a etapas de corrupción de gobiernos liderados por Aznar y Rajoy. El cambio de gobierno supuso una nueva etapa en la forma de hacer política. Nosotros no imponemos, nosotros acordamos. Lo hacemos porque gobernamos para las mayorías sociales de nuestro país".

En clave autonómica se ha referido a la convicción de una "necesaria descentralización", porque "la administración se tiene que acercar al ciudadano, no al revés, y repartir el crecimiento y las oportunidades". En este contexto, ha anunciado que en próximas fechas llevará al Consejo de Ministros una declaración de interés de Defensa Nacional para poner en marcha ya la materialización del cuartel de Montelarreina en la provincia de Zamora.

Finalmente, ha defendido la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno. "Si en esta crisis ha quedado algo claro es la importancia de los gobiernos autonómicos" y, ante la crítica de la derecha asegura que el "46% de los fondos se está transfiriendo a las CCAA, porque son ellas las que tienen las competencias". "En la derecha hay cosas que nunca cambian, a Felipe González le dijeron que era un pedigüeño por traer los fondos estructurales que cambiaron para bien a este país. Ahora hacen lo mismo, se equivocaron ayer y se equivocan hoy".

