El PSOE da la voz de alarma por los "niveles alarmantes" de nitratos en el agua de este pueblo de Zamora

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santovenia del Esla solicitaba en el pleno del día 5 de noviembre de 2021 que se realizara una analítica para conocer el nivel de nitratos del agua de abastecimiento domiciliario, tras haber realizado mediciones a través de la Red ciudadana de vigilancia de la contaminación de nitratos bajo las directrices de Greenpeace.

Estas concejalas ya detectaron en junio de ese mismo año, "niveles alarmantes" de nitratos en el agua del pueblo. En el pleno del 17 de enero de 2022 el alcalde, mediante informe de Alcaldía, ponía en conocimiento la realización una analítica de nitratos el día 16 de noviembre de 2021 y que arroja unos resultados de 47,9 mg/l de nitratos siendo el nivel máximo recomendado por la OMS de 50 mg/ l, cifra a partir de la cual el agua deja de ser apta para el consumo humano por sus efectos nocivos para la salud.

Ante estos resultados, las concejalas del Grupo Municipal Socialista preguntan al alcalde que, "cómo se va a informar a los vecinos del pueblo de los riesgos que supone beber y cocinar con el agua del grifo y si hará pública la analítica". Pero el alcalde, según el testimonio de las socialistas, denegaba la posibilidad de informar al vecindario porque el agua no alcanza el máximo de 50 mg/l aconsejado, y que "él no va a tomar ningún tipo de medida, salvo la realización de una analítica específica de forma cuatrimestral y que mientras la inspectora de sanidad no le comunique nada, él no va a informar a los vecinos".

Posteriormente, se le pregunta si no va a tomar medidas para no alcanzar este límite, "a lo que el alcalde responde con evasivas", por lo que las concejalas del Grupo Municipal Socialista preguntan que si se ha planteado el alcalde la opción de regular mediante una ordenanza municipal el vertido de purines. Y es que las socialistas consideran que esta es una de las causas más probables de dicha contaminación, debido a la cantidad de explotaciones industriales de porcino (macrogranjas) que vierten sus residuos, también conocidos como purines, en los terrenos del municipio. Pero, según las concejalas, volvieron a encontrarse con una negativa del alcalde.

Ante esta situación que podría traer una mayor concentración que si superaría ese máximo aconsejado por la OMS), las concejalas del Grupo Municipal Socialista "se ven con la responsabilidad" de informar a los vecinos que de consumirse este agua, o lo que es más grave, cocinar con ella (ya que repercutiría negativamente en la salud, sobre todo en personas vulnerables.

Los ediles del Grupo Municipal socialista aseguran no entender como el alcalde "puede seguir mirando para otro lado" ante esta situación, "pues es evidente que cuando el nivel freático baje, la cantidad de nitratos en agua subirá, pues es al haber más agua cuando los niveles de nitrato se diluyen" y exige al alcalde que "se lo tome en serio".

Por eso, desde el GMS añaden que, ante la falta de iniciativa del alcalde, propondrán en el próximo pleno al equipo de gobierno que busquen soluciones para mejorar la calidad del agua del municipio. "Es un momento idóneo para a través de los fondos europeos de recuperación, solicitar alguna de las subvenciones que llegan desde Europa e intentar poner en marcha las medidas oportunas para mejorar la calidad del agua del municipio, pues es probable, insisten, los niveles de nitratos que ya son preocupantes aumenten", detallan.

