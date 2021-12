Una profesora de Escuela de Idiomas lleva diez años ocupando una plaza en Secundaria que no le corresponde

Una profesora del Centro de Educación Obligatoria de Coreses lleva ocho años ejerciendo como profesora de lengua extranjera y ocupando el puesto de jefa de estudios, pese a ser docente de la Escuela Oficial de Idiomas de Soria con su plaza a tiempo completo asignada. Esta es la denuncia que el Defensor del Pueblo ha recibido, y tras acreditarlo, solicita a la Consejería de la Junta de Castilla y León que solvente dicha irregularidad.

En concreto, el Defensor del Pueblo señala, en un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, que la ley sí permite la incorporación temporal de personal docente, a través de comisión de servicios y adscripción provisional en el caso de que Educación no pudiera, en su momento, cubrir la plaza con un docente de Eduación Secundaria Obligatoria. Pero, este órgano señala que, tras diez años de docencia (ocho de ellos en Coreses) de esta profesora de Escuelas Oficiales de idiomas, este momento excepcional que el centro coresano pudo tener, "no son suficientes" para eximir a la Consejería de Educación de cumplir "con sus obligaciones legales, ni justifica la necesidad de prorrogar en exceso el sistema de comisión de servicios o adscripción provisional para cubrir un puesto con un funcionario de carrera de otro cuerpo docente".

El Defensor del Pueblo señala que Educación tiene la "habilitación legal y reglamentaria" para convocar oposiciones o concurso de traslados para dicha plaza, pero "ha decidido utilizar un sistema extraordinario y prolongar su uso por periodos más que excesivos y sin una base jurídica que lo ampare".Por ello, y tras las pruebas recibidas por este órgano, el mantenimiento de este nombramiento "resulta muy cuestionable desde una perspectiva legal". Ya que se "ha superado con creces el plazo legal máximo establecido para dicha forma de provisión que reviste carácter excepcional".

Un perjuicio para otros profesores

El Defensor del Pueblo afea a la Junta de Castilla y León que no cuente con una regulación firme sobre esta medida transitoria para la utilización de personal temporal en plazas que tienen que sacarse a concurso. Para este órgano, incluso existiendo dicha norma, este caso de Coreses se trata de "un nombramiento excepcional que no puede prolongarse de forma indefinida".

Sin embargo, como señalan las sentencias de la Audiencia Nacional de 17 septiembre 2014 y de 22 de febrero de 2017, "esta apreciación, que se identifica con la ya expuesta potestad de autoorganización, no implica que se ejerza sin sujeción a control alguno pues su ejercicio tiene como contrapartida que la exclusión de ciertas plazas se motive, se justifique y se integren conceptos como las necesidades organizativas que llevan a excluir ciertas plazas y a ofertar otras". Se reconocen, por tanto, esas facultades organizativas pero "la Administración tiene que acreditar y motivar, en todo caso, que ha valorado la conveniencia de no sacar a concurso todas las plazas vacantes, incluidas las que están ocupadas en comisión de servicio y en qué forma ese modo de proceder viene a satisfacer un interés público".

Estas sentencias cobran relevancia para el Defensor del Pueblo teniendo en cuenta el derecho de movilidad de los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes que podrían estar interesados en la cobertura de dichas plazas como la de Coreses, a través de los sistemas ordinarios de provisión de puestos. Una opción que quedaría limitada para estos "al no ser ofertados esos puestos cubiertos en comisión de servicios o en adscripción provisional, ya que no se ofrecen unas plazas que personal y profesionalmente pueden ser de su interés". Por ello insiste en que la Consejería de Educación establezca una normativa específica para estos casos y no permita que las comisiones de servicio impidan a los docentes acceder acceder a concurso de traslados.

