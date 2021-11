Unos peregrinos muy especiales recorren el Camino por Zamora custodiados por la Policía Nacional

Tras la firma del protocolo Protegemos los caminos: año jubilar 2021-2022 entre Policía Nacional y Federación Española de amigos del Camino de Santiago, la Comisaría de Policía Nacional de Zamora tiene encomendada la potestad de vigilancia y seguridad de los peregrinos a su paso por el núcleo urbano de Zamora, como parte de la etapa peregrina de la Ruta de La Plata.

Además de ofrecer un entorno más seguro al peregrino también se intenta fomentar la difusión y promoción del Camino a su paso por Zamora, catalogado como Patrimonio de la Humanidad desde 1993 por la UNESCO, ya que es uno de los bienes de mayor importancia histórica, artística y cultural de nuestro país.

Así, con el objetivo de la difusión y promoción que se merece este bien cultural, el día 10 del presente mes, la Policía Nacional de Zamora, ha organizado un evento junto con la institución asistencial Virgen del Yermo, consistente en acompañar a varios de sus usuarios para la realización de una parte de la Ruta de La Plata a su paso por Zamora, abordando un trayecto de 1.5 km, entre el Puente Románico y el Museo de Semana Santa.

Durante el recorrido, los peregrinos y sus acompañantes han sido acompañados por efectivos de Policía Nacional. Sus credenciales han sido selladas en la Iglesia de san Cipriano, Museo de Semana Santa, así como con el sello de Policía Nacional, todos ellos centro oficial de sellado de credenciales.

Tras pasar por el Puente de Piedra, C/ del Puente, Plaza de Santa Lucía, Cuesta de san Cipriano, Albergue de Peregrinos, C/ Eduardo Barrón, Plaza de Claudio Moyano (lugar de parada y tentempié), Plaza de Viriato y C/ Barandales, los peregrinos llegaron al Museo de Semana Santa, lugar donde fueron recibidos por parte de algunas autoridades, como el Sr. subdelegado de Gobierno, Sr. comisario de Policía Nacional de Zamora, presidenta de la Junta Pro Semana Santa, y gerente de Asuntos Sociales, los cuales agradecieron el esfuerzo realizado a los usuarios de “Virgen del Yermo”, así como a sus cuidadores y familiares.

La Policía Nacional agradece a las diversas empresas e instituciones de Zamora que han colaborado en la organización de este evento con la entrega de obsequios a los participantes, así como en el avituallamiento a los peregrinos en la Plaza de Claudio Moyano.

Desde la firma del protocolo, los responsables de la Delegación de Participación Ciudadana de Policía Nacional son los responsables de informar y comunicar con el peregrino, incluyéndose un código QR en el que podrán obtener consejos de seguridad, geolocalización de las comisarías más cercanas, los puntos de sellado habilitado, e incluso la posibilidad de descargarse la cartilla de sellado.

