Las Cortes rechazan la adquisición del Campamento de la Legio X Gemina de Rosinos de Vidriales

El Partido Popular y Ciudadanos votado en contra en las Cortes de Castilla y León a la adquisición completa de los campamentos romanos de Petavonium en Rosinos de Vidriales, así como a la puesta en marcha de un proyecto de investigación en el entorno de la romanización en la zona.

La propuesta se debatió en el seno de la Comisión de Cultura y Turismo y había sido formulada por los procuradores socialistas por Zamora, José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Carlos Fernández Herrera. La defensa corrió a cargo de Martín Benito, que la ilustro con la proyección de una treintena de imágenes para resaltar la importancia y singularidad de los campamentos romanos de Rosinos, únicos en España, tanto por su tamaño (17, 55 Has el recinto mayor), como por no estar contaminados ni alterados por estructuras urbanas posteriores. El procurador recordó que sólo el campamento pequeño, que mide 4,5 has, es de propiedad pública, pues fue adquirido y cerrado por una valla metálica por la Junta de Castilla y León durante la etapa de gobierno socialista en 1986. La iniciativa del PSOE pretendía que la administración autonómica adquiriera las 12,8 hectáreas restantes, para preservar y salvaguardar los restos arqueológicos e iniciar un proyecto de investigación sobre la romanización en el oeste de la comunidad, en el entorno de los campamentos romanos.

Martín Benito lamenta que el PP y la procuradora zamorana de Ciudadanos, Maite Gago, que fijó la posición de su grupo, hayan rechazado esta propuesta: “Ahora vuelve usted a Zamora y les explica a los zamoranos que se ha opuesto a esta iniciativa”, le espetó el procurador socialista a la portavoz de Ciudadanos. “Menudo papelón el suyo, votando en contra de Zamora”, aseguró el representante socialista.

“Una vez más PP y C,s han demostrado que dan la espalda a los ciudadanos de la provincia de Zamora y a su futuro, que tiene en el aprovechamiento de sus recursos de turismo cultural una oportunidad”, señala el procurador socialista.

Sigue los temas que te interesan