Un panel electoral prevé una nueva victoria de Izquierda Unida en Zamora

Izquierda Unida volvería a repetir éxito electoral en las Elecciones Municipales de 2023. Así lo aventura Electomanía en un panel electoral elaborado para la ciudad de Zamora y que estima una holgada victoria de la formación que, hasta ahora, ha encabezado Francisco Guarido. Es más, la estimación indica un aumento de concejales en el Ayuntamiento, donde IU alcanzaría los 15, frente a los catorce actuales.

Según esta web demoscópica, que se define como independiente, Francisco Guarido y su equipo conseguirían el 50,3% de los votos totales en las elecciones; seguido del Partido Popular con un 26,3%; entraría VOX con un 7,6%, por detrás estaría el PSOE con un 6,7%; y cierra Ciudadanos con un 3,4% de los votos. Esto se traduciría en quince concejales para Guarido y los suyos, siete para el Partido Popular, VOX conseguiría por primera vez en su historia dos concejales en la capital, el PSOE se quedaría con un solo representante y Ciudadanos desaparecería del Ayuntamiento de Zamora.

Aunque cabe recordar que este panel electoral no constituye la misma validez que una encuesta electoral al uso. La propia web indica que se trata de una "muestra aleatoria no representativa" que sirve para pulsar la tendencia electoral en base a los participantes de la misma. Un primer esbozo del futuro que se viene de cara al año electoral de 2023, en el que aún no se conocen los nombres definitivos que formarán parte de esas listas electorales de todos los partidos. Y lo más importante, faltaría confirmar que, como el propio Francisco Guarido adelantaba a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, este no volvería a presentarse como cabeza de lista a las Municipales, sino que tomaría una posición de apoyo a un nuevo líder, aún por definir. Tampoco se conoce si el Partido Popular confiará en Mayte Martín Pozo como número uno; si David Gago o Francisco Requejo serán el cabeza de lista de PSOE y Ciudadanos en Zamora, respectivamente; o quién sería el candidato de VOX a la Alcaldía de Zamora.

Panel de Electomanía para Zamora

Vuelve la Zamora 'comunista' a Twitter

Lo que ya ha provocado el panel de Electomanía es una cascada de reacciones sobre qué ocurre en Zamora y por qué "es comunista". Parece que todavía quedan ciudadanos que se sorprenden por el gobierno desde 2015 de Izquierda Unida en la capital zamorana. Por ello, la publicación de la encuesta en el perfil de Electomanía se llenaba de comentarios sorprendidos sobre el liderazgo de IU en Zamora.

