Imagen del render de la gran mesa que se instalará para la celebración de 'VA de Valladolid' del 20 al 28 de febrero de 2026. Ayto Valladolid

Valladolid transformará la identidad visual de las terrazas de la Plaza Mayor en 2027 para convertirlas en un icono urbano

Valladolid se prepara para celebrar, entre el 20 y el 28 de febrero de 2027, un evento abierto e inédito en la ciudad que unirá la cultura del diseño y la hostelería y en el que se presentarán las primeras propuestas de la diseñadora Teresa Sapey para la transformación de la identidad visual de las terrazas de la Plaza Mayor.

'VA de Valladolid' ha sido presentado este lunes dentro de la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid, la asociación Design Institute of Spain (D!OS) y la Asociación Provincial de Hostelería, que busca reforzar la identidad visual de la ciudad y proyectar una imagen contemporánea de la Plaza Mayor.

En el acto han participado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, el de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, la gerente de la Asociación de Hostelería, María José de la Calle, y el presidente de D!OS, Juan Mellen.

Durante nueve días, la Plaza Mayor se convertirá en un espacio activo con actividades culturales y creativas diarias en torno al diseño y contará con la intervención de la diseñadora y arquitecta Teresa Sapey, que será la responsable del nuevo diseño de la identidad visual de las terrazas de la Plaza Mayor.

Esta iniciativa, a la que ya se han adherido de forma voluntaria al menos tres establecimientos hosteleros, contempla una intervención integral sobre las terrazas de la Plaza Mayor a través de una colección específica de sombrillas y elementos de mobiliario obra de Sapey.

La diseñadora ya ha participado en la transformación de espacios urbanos y culturales como la intervención en la Plaza de San Marcos para la Bienal de Arquitectura de Venecia.

Alberca ha destacado que la medida no tiene un carácter impositivo, aunque ha mostrado su deseo de que de aquí a febrero se unan más establecimientos hosteleros a través de un diálogo abierto.

El objetivo es dotar a la Plaza Mayor de una identidad visual coherente y reconocible que contribuya a mejorar la experiencia urbana de vecinos y turistas.

En definitiva, se trata de convertir las terrazas y su mobiliario en herramientas de identidad urbana capaces de reforzar la imagen de Valladolid y proyectarla más allá de sus límites territoriales.

La actuación incluirá una colección de cartelería de autor inspirada en la ciudad, su historia y su patrimonio, que estará integrada en los establecimientos de la Plaza Mayor participantes y en diversos espacios culturales.

La Gran Mesa

Además de la nueva identidad visual de las terrazas, el proyecto contempla la instalación de La Gran Mesa, una infraestructura de 65 metros con forma serpenteada que se desplegará en la Plaza Mayor durante los nueve días de 'VA de Valladolid'.

La mesa se concibe como el gran punto de encuentro de este festival, como un elemento que invita a sentarse, a participar y a observar. La misma se convertirá en un espacio abierto para el diálogo, la creatividad y el intercambio de ideas que servirá como eje de la programación durante toda la semana.

En torno a esta mesa se desarrollarán encuentros, actividades participativas, conversaciones, acciones culturales y propuestas creativas tanto para profesionales del diseño como para ciudadanos.

El convenio de colaboración para la celebración de esta cita supone una inversión por parte del Ayuntamiento de Valladolid de 100.000 euros sin IVA.

Mientras tanto, para la unificación del diseño de las terrazas se ha planteado que sean los establecimientos quienes asuman directamente los costes de los elementos.

Nueva normativa

Gutiérrez Alberca ha aprovechado su intervención para avanzar que durante la primera semana de diciembre se notificará la nueva normativa que regulará la ocupación del espacio por parte de las terrazas, así como las licencias y aspectos relacionados con los veladores y sombrillas.

El edil responsable ha destacado que se está dialogando con los hosteleros para atender las alegaciones que han presentado al proyecto inicial y en estos días se les notificará cuáles han sido aceptadas y cuáles no.

En cualquier caso, ha defendido la idea de no utilizar el espacio público como "lugar de almacenaje" y ha confirmado que las nuevas normativas de ocupación entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027.