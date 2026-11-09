La ministra Isabel Rodríguez, el alcalde Jesús Julio Carnero y el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones durante la visita a la zona en la que se construirán las nuevas viviendas. Fotografía de archivo.

Valladolid aprueba la modificación del PGOU para construir más de 770 viviendas en los cuarteles de La Rubia

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes 9 de noviembre, en Junta de Gobierno, el proyecto de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito del Acuartelamiento de La Rubia para construir más de 770 viviendas.

“Es uno de los asuntos, en los que este Ayuntamiento ha trabajado con toda la diligencia para adaptar el Plan General a la posibilidad de ampliar el número de viviendas que pueden construirse en este ámbito sin que afecte a la calidad de las nuevas calles y de los espacios que se van a obtener”, ha asegurado el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.

José Ignacio Zarandona ha añadido que “se ha trabajado en común con Casa 47” y con el “conocimiento y colaboración de la Asociación de Vecinos de La Rubia” y también ha sido “materia de estudio por los alumnos de la Escuela de Arquitectura, que ensayaron sus propuestas.”

El edil ha afirmado que, en este momento, es “necesario ser rápidos y urgentes en las tramitaciones” y “así lo está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid”, ha indicado.

Zarandona ha añadido que “esto permitirá que la aprobación inicial se pueda realizar en el pleno de este mes de noviembre” mientras que “esperan que por parte del Gobierno y Casa 47 agilicen los proyectos” y que “materialicen en este espacio más de 770 nuevas viviendas”.

Otras dos actuaciones

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy dos acuerdos en materia de planeamiento y gestión urbanística que impulsan el desarrollo de nuevos ámbitos de la ciudad, con actuaciones destinadas a mejorar la configuración urbana, ordenar el espacio público y posibilitar nuevos desarrollos residenciales.

Por un lado, se ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad Urbana 05, correspondiente a los números 8 y 12 del paseo del Prado de la Magdalena, promovido por Smart Student Housing S.L. El instrumento plantea modificar algunas determinaciones de ordenación detallada de la parcela para adaptar la futura edificación a su entorno y mejorar su integración urbana.

Entre las modificaciones propuestas figura el aumento de la altura máxima del edificio, que pasará de cinco a siete plantas, así como la reducción del fondo edificable. Asimismo, se contempla un incremento de la edificabilidad inferior a 500 metros cuadrados.

Una de las actuaciones destacadas de la propuesta es la integración de la tapia del antiguo convento en la nueva edificación que se construirá sobre la parcela. Según recoge la memoria vinculante del estudio de detalle, la modificación permitirá mejorar la configuración urbana, el tratamiento de las medianeras y la calidad del espacio libre interior, favoreciendo también la integración del edificio en su entorno y manteniendo las determinaciones de ordenación general.

Con esta aprobación inicial se abre un periodo de información pública de un mes para que puedan presentarse las alegaciones que se consideren oportunas.

Parcela para 35 viviendas

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado definitivamente el Proyecto de Actuación de la UA3 del sector SE(r).56-01, en la calle Villagarcía de Campos, un instrumento de gestión urbanística que permitirá avanzar en la materialización de la ordenación prevista para este ámbito.

La ordenación detallada de los sectores SE(r).56-01, ‘Calle Villagarcía de Campos’, y SE(r).56-02, ‘Camino Viejo de Simancas’, quedó establecida mediante un estudio de detalle aprobado en enero de 2023. Posteriormente, el Proyecto de Actuación recibió la aprobación inicial de la Junta de Gobierno Local el 28 de octubre de 2025.

Tras el periodo de información pública, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 7 de noviembre de 2025, y la notificación individual a los titulares de derechos afectados, se presentaron tres alegaciones. Como consecuencia de una de ellas, se ha introducido una modificación en el documento que ahora recibe su aprobación definitiva.

El desarrollo de esta actuación contempla la obtención de una parcela de 1.314 metros cuadrados destinada a espacio libre público y otras tres parcelas, de 1.656, 52 y 2.636 metros cuadrados, respectivamente, destinadas a viario público. Además, el Ayuntamiento recibirá una compensación económica de 185.537 euros correspondiente a los aprovechamientos urbanísticos.

Como resultado de la actuación se configurará también una parcela con capacidad para albergar alrededor de 35 viviendas.

Ambos acuerdos permiten avanzar en distintos procesos de transformación y gestión urbanística de Valladolid, combinando la mejora de la ordenación de parcelas ya integradas en la ciudad con el desarrollo de nuevos espacios residenciales y la obtención de suelo destinado al uso y disfrute público.

Nuevas unidades residenciales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha concedido hoy dos licencias urbanísticas que permitirán crear cinco nuevas unidades residenciales mediante la transformación y redistribución de inmuebles existentes en la ciudad.

Las actuaciones se llevarán a cabo en las calles Calderón de la Barca y San José de Calasanz y contemplan, por un lado, la conversión de antiguos locales comerciales en viviendas y, por otro, la división de una vivienda existente en dos viviendas y un estudio.

En el primer caso, se ha concedido licencia urbanística para modificar el complejo inmobiliario situado en los números 7 y 9 de la calle Calderón de la Barca, mediante la transformación de tres locales comerciales de planta baja, anteriormente ocupados por el bar Bahía, en dos viviendas.

El proyecto incluye las obras necesarias para adaptar los espacios a su nuevo uso residencial y supone también una modificación del número de elementos privativos del complejo inmobiliario. El presupuesto de ejecución material asciende a 50.000 euros.

La segunda licencia corresponde a un inmueble situado en la calle San José de Calasanz, número 11. En este caso, la actuación permitirá transformar una vivienda de 129,30 metros cuadrados útiles, situada en la primera planta de un edificio residencial, en dos viviendas y un estudio.

Al igual que en el proyecto anterior, la intervención implica modificar la configuración del complejo inmobiliario y el número de elementos privativos. El presupuesto de ejecución material previsto es de 44.368 euros.

En conjunto, ambas licencias permitirán incorporar cinco nuevas unidades residenciales (cuatro viviendas y un estudio) mediante la adaptación de espacios y la reorganización de inmuebles ya existentes, aprovechando edificios integrados en la trama urbana de Valladolid.