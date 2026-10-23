El presidente de la DIputación de Valladolid, Conrado Íscar, participa en la apertura de Vallaqueso. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Vallaqueso abre sus puertas para deleitar a los amantes de un producto único con 28 expositores y varias actividades

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha visitado en la tarde de este viernes, 23 de octubre, el VI Encuentro de Quesería de Valladolid ‘Vallaqueso’, que se celebra los días 23,24 y 25 de octubre en el Espacio La Granja.

En esta sexta edición participan un total de 28 expositores de la marca Alimentos de Valladolid que llenarán la feria de productos, sabores y propuestas gastronómicas para descubrir.

“Un año más estamos aquí apostando por nuestra tierra, por nuestros productores, artesanos y por las personas que levantan, cada día, la persiana”, ha explicado el presidente de la Diputación.

Conrado Íscar ha querido recordar que “estamos en el décimo aniversario de la marca Alimentos de Valladolid con 617 empresas y más de 2.000 productos” en la “apuesta” de la institución provincial por ella.

“Es importante no poner palos en la rueda de las personas que apuestan por nuestra tierra. El vino tiene importancia, pero el queso prevalece y son muy importantes este tipo de ferias. Son un total de 28 expositores y 17 de ellos de queso”, ha finalizado el presidente de la Diputación de Valladolid.

Dos plantas y una amplia selección de quesos

La feria se distribuye en dos plantas de exposición en las que los visitantes van a poder descubrir, degustar y adquirir una amplia selección de quesos con propuestas para todos los gustos.

Van desde los curados, a los semicurados, viejos y añejos y hasta pastas blandas, quesos fundidos, azules y cremas.

La feria va a ofrecer mucho más que esta amplia variedad de quesos. Los visitantes van a poder descubrir y disfrutar de otros productos gastronómicos como son los frutos secos, la fruta fresca, las trufas o productos de panadería y repostería. También cerveza e hidromiel, entre otras propuestas.

El queso es un producto muy importante en la provincia de Valladolid y que cuenta con amplias oportunidades de crecimiento. Atraviesa un periodo que es decisivo por la mezcla de tradición y tecnología.

Esto está aportando la incorporación de los jóvenes al sector, provocando una revolución que algunos ya comparan a la que hace años vivió el mundo del vino.

Imagen de la Feria Vallaqueso en Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tres actividades

El programa de la feria incluye tres actividades, todas ellas en QBO - Espacio La Granja y exclusivas para mayores de 18 años.

El viernes, 23 de octubre, tendrá lugar una ‘Cata de queso y vino’.

El sábado, 24 de octubre, se celebrará ‘De Valladolid al Mundo’, patrocinada por Rueda Cheesemonger.

Y el domingo, 25 de octubre, será el turno del ‘Aperitivo Musical’, patrocinado por Bodegas Matarromera.

Debido a la gran demanda de estas actividades, que agotaron sus plazas en tan solo una hora, se va a ofertar una nueva actividad, denominada ‘Jazz y Queso’ que tendrá lugar el sábado, a las 19:00 horas y cuyas entradas podrán solicitarse en la página web de Alimentos de Valladolid.

Horarios

La feria ha abierto sus puertas el viernes 23 de octubre por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas.

El sábado 24 se podrá visitar por la mañana, de 11:00 a 14:30 horas, y por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas, y el domingo 25 cerrará con un horario de mañana, de 11:00 a 15:00 horas. La entrada a la feria es libre.