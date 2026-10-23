María Pardo dejará la Consejería y encabezará la lista del PP de Valladolid al Congreso: Carnero repite en el Senado

María Pardo, actual consejera de Educación y procuradora en las Cortes de Castilla y León, encabezará la candidatura del Partido Popular de Valladolid al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.

El propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado que su sustituta en la Consejería de Educación será María del Valle Ares, actual secretaria general de la propia consejería.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, volverá a liderar la lista de la formación al Senado.

La candidatura a la Cámara Alta se completa con Mercedes Cantalapiedra, que ocupará el segundo puesto, y José Ángel Alonso, que será el número tres.

El Comité Electoral del PP de Valladolid se reunió este jueves en sesión extraordinaria, a las 11.45 horas, para proponer las candidaturas al Comité Electoral Nacional. El órgano provincial está presidido por Luis Miguel González Gago.

La principal novedad de la propuesta se encuentra en la lista al Congreso, donde María Pardo sustituye a Mercedes Cantalapiedra, que encabezó la candidatura popular por Valladolid en las elecciones generales de julio de 2023.

El nombre de Pardo ya se había planteado durante los últimos días, aunque su designación al frente de la lista supone el cambio más destacado en la composición de las candidaturas vallisoletanas del PP para la próxima cita electoral.

La propuesta deberá seguir ahora el procedimiento interno del partido ante el Comité Electoral Nacional.

El tercer puesto de la lista es para Irene Muñoz, exdirectora de la Junta y jefa de Gabinete de la leonesa Ester Muñoz; el cuarto para David Frontela, coordinador general de Comunicación del partido, y el quinto, para Sara Martínez.

Los suplentes serán el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, además de la diputada provincial Inmaculada Toledano Flores y Miguel Ángel Calvo Areces, concejal del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros.

Senado

En cuanto al Senado, el alcalde de Valladolid volverá a ser el primer senador de la lista del PP por Valladolid, con dos suplentes -Pilar Fernández Peña y Raúl Gómez Pintado-.

La segunda plaza es para Mercedes Cantalapiedra, concejala en la capital que hasta ahora era diputada en el Congreso. Sus suplentes serán Carlos Fernández Rodríguez y Esther Rico Calle.

Igualmente, el tercer senador de la candidatura del PP vallisoletano es José Ángel Alonso Pérez, alcalde de Villalón de Campos. Sus suplentes serán la actual senadora Arenales Serrano y Emilio Álvarez Olea.

Hace tres años, la lista la abría Carnero, con José Ángel Alonso de dos y Arenales Serrano, de tres.