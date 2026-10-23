Dos heridos tras una colisión entre un turismo y un camión que transportaba gasolina en la N-601

Dos personas han resultado heridas leves tras la colisión por alcance entre un turismo y un camión que transportaba gasolina en el punto kilométrico 150 de la N-601, en Olmedo y sentido Valladolid.

Los alertantes indicaban que no había ningún tipo de derrame ni fuga de la carga. Se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a dos personas que han resultado heridos leves, señala el Servicio de Emergencias 112.

Al ser un accidente de mercancías peligrosas se ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, a Tráfico de Valladolid, a los bomberos de la Diputación de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

Durante el seguimiento del incidente, los bomberos de la Diputación han comunicado que se retiraban del lugar tras limpiar la carretera de restos del accidente.

Sacyl ha trasladado finalmente a dos ocupantes del turismo al hospital en ambulancia soporte vital básico.