Herido de gravedad tras ser apuñalado en una pierna y el costado en el polígono de Argales

Un hombre ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir con un cuchillo a otro de madrugada en la calle Daniel del Olmo.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del pasado martes, 21 de octubre, en el interior de un recinto de naves situadas en la citada vía de la capital.

Según ha informado la Policía Nacional, los servicios de emergencia recibieron la llamada de alerta sobre las 05:00 horas.

A través de la Sala CIMACC 091, se envió a varias patrullas que realizaban labores de prevención hasta el polígono industrial.

Al llegar al lugar, una de las dotaciones policiales se entrevistó con varios testigos y localizó a la víctima justo cuando salía del recinto.

El hombre presentaba una herida punzante con abundante sangrado en la parte posterior del muslo izquierdo, además de otras lesiones en el costado.

Ante la gravedad del corte, los agentes le prestaron una primera asistencia de urgencia y solicitaron la presencia inmediata de una ambulancia al 112 de Castilla y León.

Mientras unos agentes atendían al herido, otra patrulla se adentró en el recinto de naves y logró localizar al presunto agresor en la puerta de uno de los inmuebles.

La declaración de un testigo presencial que se encontraba en la zona fue determinante para identificar al sospechoso y proceder a su detención en el mismo lugar.

El herido fue atendido sobre el terreno por el personal sanitario y evacuado posteriormente a un centro hospitalario de la ciudad, donde recibió varios puntos de sutura antes de ser dado de alta.

Por su parte, el detenido fue trasladado a las dependencias policiales. Tras la elaboración de las correspondientes diligencias y la toma de declaraciones, el atestado se remitió al Juzgado de Guardia de Valladolid, que decretó la puesta en libertad del arrestado a la espera de juicio.