Fallece Teresa Cordero, chef y alma del restaurante Puerto Chico: "Era maravillosa y hacía disfrutar a todo el mundo"

Teresa Cordero, chef del restaurante Puerto Chico de Valladolid, falleció la tarde del miércoles en la capital vallisoletana.

Lo ha hecho en el hospital donde permanecía ingresada desde principios del mes de octubre y por lo que el bar se encontraba cerrado.

Su muerte deja un vacío en el establecimiento que dirigía junto a Isabel González y en el sector hostelero de la ciudad, donde era una profesional muy querida.

Trabajó durante años en el bar Zodiaco, situado en la calle Huelgas, antes de continuar su trayectoria profesional en el restaurante Don Bacalao, donde consolidó su experiencia entre los fogones.

Ella fue la artífice de conquistar el concurso nacional de pinchos y tapa con el famoso Lechazo Taj Mahal.

A finales de 2017, Teresa Cordero e Isabel González decidieron emprender una nueva etapa y ponerse al frente del restaurante Puerto Chico, situado en la calle Nicasio Pérez, en la esquina con la plaza de San Juan. Uno de los lugares más míticos.

Desde entonces, ambas se convirtieron en las responsables de un establecimiento que había abierto sus puertas de la mano de Fernando Pérez.

Durante estos casi nueve años, Cordero e Isabel González imprimieron su propia personalidad al restaurante.

Su pasión por viajar se trasladó también a los fogones, donde encontraron una manera de acercar otros lugares y culturas a sus clientes a través de propuestas gastronómicas temáticas inspiradas en diferentes países

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de cariño y condolencias entre compañeros y profesionales del sector hostelero vallisoletano.

El propio restaurante quiso despedirse de quien consideraba mucho más que su chef.

“Se ha ido el corazón y el alma de Puerto Chico. Amaba este puerto y hacer que todo el mundo disfrutara en él. Con todo el amor de ese abrazo, zarpa lejos de nosotr@s”, han expresado desde el establecimiento en un emotivo mensaje.

Las muestras de afecto se han sucedido también en las redes sociales, donde restaurantes y compañeros de profesión han trasladado su apoyo a Isabel González, así como a la familia y los amigos de la fallecida.

Desde el restaurante Dámaso han destacado la calidad humana de Teresa con un mensaje dirigido a su compañera: “Lo siento en el alma, Isabel, una persona maravillosa de verdad. La echaré de menos todas las mañanas. Qué pena”.

Otros establecimientos, como Suite 22 Restaurant, también se han sumado a la despedida con palabras de cariño: “Vuela alto, Tere. Nos dejas…”.

La Asociación de Profesionales de Hostelería de Valladolid (Apehva) y otros representantes del sector han trasladado igualmente sus condolencias y su apoyo a los allegados de la cocinera.