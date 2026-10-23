Este día sabrás si te toca ser mesa electoral en Valladolid para las elecciones del 29-N

¿Te toca ser mesa o no? Es la pregunta que más se van a hacer los ciudadanos en las próximas semanas.

El adelanto de las elecciones generales obliga a los ciudadanos a prepararse para una nueva cita con las urnas.

Con la convocatoria de los comicios para el 29 de noviembre por parte de Pedro Sánchez, los ayuntamientos comienzan a organizar los preparativos electorales, entre ellos la designación de los ciudadanos que deberán formar parte de las mesas electorales.

En Valladolid, el sorteo público para determinar quiénes integrarán las mesas electorales ya tiene fecha.

El Ayuntamiento ha convocado un pleno extraordinario para el próximo 29 de octubre de 2026, a las 9:00 horas, en el que se llevará a cabo la selección de los integrantes de las mesas para las próximas elecciones generales.

Es decir, que el sorteo de las mesas electorales en Valladolid será el 29 de octubre

Según el orden del día publicado por el Ayuntamiento de Valladolid, el pleno extraordinario se celebrará a las 9:00 horas.

El único asunto previsto en la sesión será la formación, mediante sorteo público, de las mesas electorales correspondientes a todas las secciones electorales del término municipal.

El procedimiento permitirá designar a los ciudadanos que deberán desempeñar las funciones de presidente, vocales y sus respectivos suplentes durante la jornada electoral.

La convocatoria municipal recoge que el sorteo se realiza con motivo de las elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre.

En el caso de Valladolid, la fecha ya está confirmada oficialmente. Sin embargo, los calendarios de los sorteos en el resto de municipios se irán conociendo a lo largo de los próximos días.

Los ayuntamientos disponen del periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2026 para llevar a cabo estos sorteos, por lo que cada localidad deberá concretar cuándo celebrará la sesión correspondiente.

De este modo, los ciudadanos de otras ciudades tendrán que estar pendientes de las comunicaciones oficiales de sus respectivos ayuntamientos para conocer la fecha exacta del sorteo.

Una vez realizado el sorteo, las personas designadas para formar parte de una mesa electoral recibirán la correspondiente notificación oficial o bien a través de una página web.

La selección incluye a los titulares y a los suplentes que deberán cumplir las funciones asignadas durante la jornada electoral.