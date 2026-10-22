Tordesillas busca su mejor tapa con 13 establecimientos participantes en concurso y a un precio de 2,50 euros

Presentación de la 14ª edición del Concurso de Tapas ‘Todos los Santos’ que se celebra en Tordesillas . Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El diputado de Juventud y Deportes, Javier González, junto con el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira y el gerente y chef del Restaurante El Figón, Juan Antonio del Río, como miembro del jurado, han presentado el Concurso de Tapas ‘Todos los Santos’ de Tordesillas.

“Se trata de un concurso que cumple catorce años en Tordesillas, donde tenemos una gran relación entre la gastronomía y tapas muy importante”, ha explicado Javier González, diputado de Juventud y Deportes.

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha añadido que “es un placer y un orgullo” presentar un certamen “conocido que continúa en el tiempo porque se están haciendo las cosas bien”.

“Atrae a gente, turistas y es una edición muy importante para que Tordesillas se consolide como un municipio gastronómico. La calidad de las tapas de Tordesillas no se disfruta en muchos sitios. Además de la gran calidad, se puede disfrutar del patrimonio del municipio”.

Por su parte, Susana Santiago, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Tordesillas, ha asegurado que “serán 14 tapas las que podrán disfrutarse, pero solo 13 entran en concurso a un precio de 2.50 euros” y con “13 establecimientos participantes”.

“Es un gran evento para disfrutar durante este fin de semana del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre”, ha añadido la concejala.

Juan Antonio del Río, gerente y chef del Restaurante El Figón y miembro del jurado ha destacado que “estamos muy contentos” y que “intentamos hacer las mejores creaciones para fomentar la gastronomía de la localidad”.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre

En esta decimocuarta edición las creaciones culinarias se ofrecerán desde el viernes 30 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, a un precio de 2,50 euros.

Primeramente, el certamen arrancará el jueves 29 de octubre con la presentación oficial de las tapas a los medios de comunicación y con la votación del jurado popular en un acto que tendrá lugar en el auditorio ‘El Carmelo’.

Por otra parte, el Premio Especial del Cliente se asignará bajo el sistema conocido como ‘cliente misterioso’, consistente en la visita de los bares y evaluación de las tapas sin que el establecimiento conozca la identidad de ese jurado.

El fallo de los jurados se dará a conocer, posteriormente, durante la tarde del martes 3 de noviembre, en la Gala de entrega de premios, que se celebrará en el auditorio ‘El Carmelo’.

Quienes se acerquen a Tordesillas estos días encontrarán una amplia variedad de opciones gracias a los trece establecimientos participantes, a los que se suma el ganador del año anterior. Todos ellos ofrecerán tapas de gran calidad al precio popular de 2,50 euros.

Tal y como recogen las bases del concurso, el establecimiento que se alza con el primer premio no compite en la siguiente edición, obteniendo a cambio el privilegio de formar parte del jurado profesional. Este año, dicho honor recaerá en Juan Antonio, del Restaurante El Figón.

Trece establecimientos de referencia

Los establecimientos participantes en esta edición 2026 son el Parador de Tordesillas, la Pizzería Giovanetto, la Cafetería El Corral de la Muda, el Mesón Don Pancho, Por Fin Café, Cafetería Baonza, el Bar Plaza Mayor, el Restaurante Viky, el Bar Centro de Día, Seros Café y Copas, el Restaurante Doña Carmen, el Restaurante Los Toreros, el Restaurante La Pinea y el Restaurante El Figón –que pondrá tapa pero no entrará al concurso, puesto que es jurado por haber ganado el premio el pasado año-.

Un jurado de primer nivel

El jurado de los premios estará integrado por tres destacados profesionales de la gastronomía, con una amplia trayectoria en el sector hostelero y reconocidos por su talento culinario: Juan Antonio del Río, Yolanda Martín Molpeceres y Nauzet Betancort Melián.

Juan Antonio del Río, gerente y chef del Figón de Tordesillas, cuenta con una sólida formación en hostelería, que ha ampliado a través del programa de Formación Turística de la Junta de Castilla y León y de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. Sin embargo, sus raíces culinarias se encuentran en los fogones de su madre, una influencia fundamental en su trayectoria profesional. Su habilidad y creatividad en la cocina le han llevado a conquistar en ocho ocasiones el Concurso de Tapas «Todos los Santos», consolidándose como uno de los nombres destacados de la gastronomía local.

Yolanda Martín Molpeceres, propietaria y chef del Mesón Casa Rural Maryobeli, en Cogeces del Monte, dirige el establecimiento junto a Modesto Herguedas. Reconocida por su apuesta por la gastronomía castellana y los productos de proximidad, se ha convertido en una especialista en certámenes culinarios. Entre sus principales distinciones figuran el premio a la Mejor Torrija de España en 2018, el tercer puesto en el Concurso Nacional de Verdinas en 2024 y el reconocimiento al Mejor Plato de Cerdo de Castilla y León, también en 2024. A estos logros se suma el Solete de la Guía Repsol con el que cuenta su restaurante.

Completa el jurado Nauzet Betancort Melián, chef y director de cocina de Arrope Restaurante, ubicado en las Bodegas Yllera, en Rueda. Su trayectoria profesional incluye una formación junto al reconocido cocinero Martín Berasategui, en Lasarte, así como experiencias en establecimientos de prestigio como Casa Urola, en San Sebastián; el restaurante de Macarena de Castro, en Mallorca; el grupo Blablabla Restauración, en Valladolid, y Bodegas Arzuaga, en Quintanilla de Onésimo, entre otros. Al frente de Arrope, ha contribuido a consolidar la propuesta gastronómica del establecimiento, recomendado por la Guía MICHELIN 2026 y distinguido con su primer Sol Repsol en la gala de los Soles Guía Repsol 2026.