Silvia (43), arquitecta y dueña de una empresa: “En España necesitaríamos construir 180.000 viviendas al año”

Silvia Martínez, arquitecta y dueña de Mass Arquitectura. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Silvia Martínez San Segundo (43) es una mujer abulense, que vive en Valladolid, que suma 19 años de experiencia como arquitecta y que en el año 2021 decidió poner en marcha su empresa que lleva el nombre de Mass Arquitectura.

Con ella hablamos sobre el problema de la vivienda que sufre España y las posibles medidas que podrían ayudar a solucionar la escasez que se vive en todo el país. También sobre el alquiler y el caso de Maricarmen.

“En España necesitaríamos construir 180.000 viviendas al año. Los datos de 2025 dicen que este año, de obra nueva, se han construido 90.000. En 2007, por ejemplo, estábamos en 600.000. No cogemos ritmo”, afirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León nuestra entrevistada.

Hablamos con ella de un problema que tiene difícil solución.

Una vida ligada a la arquitectura

“Me defino como una persona normal, cercana y accesible. También trabajadora, por supuesto. Me defino como una mujer autónoma en una profesión de hombres. Una luchadora”, explica Silvia Martínez San Segundo.

Ella nació en Ávila, pero desde el año 2001 vive en Valladolid, donde llegó para estudiar arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la ciudad del Pisuerga. Tiene 43 años y es amante de los viajes y de participar en diferentes congresos y eventos que están relacionados con su profesión.

“Me he criado en un pueblo de 100 habitantes donde todos nos conocemos. Se llama Santa María del Arroyo. Somos una gran familia. He crecido arropada por mi familia y también por los vecinos de la localidad”, explica nuestra entrevistada.

Silvia siempre ha tenido “claro” que quería ser arquitecta. Ya, en el instituto, comenzó a decantarse por esta profesión. La nota de acceso era alta, pero consiguió su propósito.

“Entre el año 2001 y 2007 completé la carrera en Valladolid. Me licencié aquí, con buena nota y me quedé. Los primeros años trabajé para un estudio de arquitectura en el que ganamos concursos importantes. Ahí estuve cuatro años. Después, dos más en una empresa de Benavente. Mientras, por mi cuenta, hacía proyectos pequeños”, explica la profesional.

Tras completar su carrera en 2007 y comenzar a trabajar en el sector, durante esos primeros seis años, Silvia Martínez se asentó en Valladolid. Desde 2015 cuenta con la certificación en Passivhaus. Se especializó con un máster y con formación específica en viviendas de consumo casi nulo.

Su empresa y de 6 a 8 viviendas al año

“Sumo un total de 19 años de experiencia en el sector. Mass Arquitectura la creé en 2021. Es mi empresa. Nos dedicamos a la arquitectura sostenible”, explica.

“Desde que llevo con mi empresa, no he notado altibajos en lo que a la construcción se refiere. Desde el año 2021 que nace Mass Arquitectura, vamos creciendo poco a poco, en lo que a la actividad se refiere”, explica Silvia Martínez.

Añade que “somos un estudio pequeño” y que “hacemos entre seis y ocho viviendas al año” con “proyectos específicos y elaborados” en los que “están muy encima de la obra” para que todo salga perfecto.

Una empresa que cuenta con otro trabajador, además de la labor de Silvia, la dueña de la misma. “Además, colaboramos con otros profesionales amigos en diversos proyectos”.

La vivienda, problemas y construcción

“Tenemos un problema claro que es la falta de suelo disponible. Hay mucho suelo, pero hay que liberalizarlo y los plazos administrativos son larguísimos y se demoran varios años. Sacar suelo para construir es complicado y también está el problema de las trabas administrativas, que es muy importante. Habría que intentar agilizarlo”, señala.

Pone un caso particular que le ha afectado a ella y a su empresa. “Para una vivienda particular, un Ayuntamiento ha tardado un año en conceder las licencias. Es mucho tiempo”, asegura.

Sobre el número de viviendas en España, Silvia Martínez lo tiene claro: “Hace falta mucha vivienda” y añade que “para construir un millón de viviendas en España, habría que construir 200.000 al año que serían 4.000 por provincia”.

“En Valladolid, por ejemplo, contamos con un parque inmobiliario de 160.000 viviendas ocupadas. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030 del Ayuntamiento de Valladolid ha proyectado la construcción de hasta 4.000 viviendas en los próximos años, hasta 2030. Creo que es un propósito que está bien calibrado”, añade.

Asegura que la vivienda pública “es importantísima, siempre que esté bien construida y con criterios de eficiencia energética” ya que “hay que pagar suministros a lo largo de los 50 años de vida útil de esa vivienda” en lo que denomina como “la hipoteca energética”.

Asegura también que la vivienda pública “ayudaría a muchas personas jóvenes, que llevan trabajando 10 años y no pueden pagarse una vivienda”.

“En España necesitaríamos construir 180.000 viviendas al año. Los datos de 2025 dicen que este año, de obra nueva, se han construido 90.000. En 2007, por ejemplo, estábamos en las 600.000. No cogemos ritmo”, señala.

Soluciones

“Entre las soluciones, yo defiendo la de agilizar los plazos administrativos. No permitir que una persona tenga que esperar la licencia de su vivienda durante un año. Otro problema que veo es la falta de personal de obra. Apostaría por sacar programas educativos de Formación Profesional centrados en la construcción, en los oficios”, señala la arquitecta.

Silvia Martínez vuelve a incidir en que “la hipoteca energética dura toda la vida útil del edificio” y apuesta por edificios y viviendas “de consumo nulo de energía para reducir gastos”. De hecho, a ello se dedica con su empresa, Mass Arquitectura.

“Nosotros diseñamos casas pasivas que se pueden construir con cualquier tipo de material, son casas que están muy bien aisladas y con envolventes térmicas buenas para reducir el aporte activo de energía”, afirma la dueña de la empresa refiriéndose a las viviendas Passivhaus.

Añade que “todas las subidas de los costes energéticos no les afecta porque el consumo es casi nulo”. Incide en que “no solo es el ahorro sino el confort interior en la vivienda” y apuesta por ellas mirando al futuro y a esa falta de vivienda que golpea a nuestro país.

El caso de Maricarmen y el futuro

“Me parece que el caso de Maricarmen ha evidenciado una falta de ética vergonzosa sobre cómo han expuesto a esta persona al foco público para politizar con el tema de la vivienda. Siempre se politiza en vez de hablar de lo que hay que hacer para solucionar el problema”, explica Silvia Martínez.

Hablando con ella sobre el alquiler, apunta que en Valladolid “está fatal” y que “se junta el problema con el de los pisos vacíos; con el de diferentes personas que tienen pisos, pero no los sacan en alquiler”.

“Hay gente con pisos vacíos. No son grandes tenedores. Han trabajado toda la vida o los tienen por herencia y no los sacan a alquiler. Eso ayudaría. Hay que hacer políticas que faciliten que esos pisos salgan en alquiler y construir más, porque hacen falta muchos. La falta de pisos en alquiler en la ciudad del Pisuerga es brutal”, añade.

La dueña de Mass Arquitectura nos confiesa que “se ha leído el Real Decreto” y apunta que “tiene políticas buenas y acertadas en general” con el fin de que “personas que trabajan puedan alquilar y comprar” con “facilidades, fondos y avales para estas personas”.

“Se han regulado mucho más los contratos de propietarios e inquilinos para que, los que pagan el alquiler, no tengan que afrontar subidas excesivas. Todas las políticas que ayuden a dar seguridad a propietarios e inquilinos me parecen acertadas”, añade.

Sin embargo, Silvia Martínez destaca que, en el Real Decreto, “no se incide en cómo hacer más vivienda o en liberalizar el suelo” con “el fin de construir más vivienda”.

“Vamos a un ritmo muy lento. El año que más hemos construido está a la mitad de lo que deberíamos. Mientras no se construya, haya pisos y se liberalice el suelo, la cola de gente que quiere comprar o alquilar crece y no hay manera de solucionar el problema”, finaliza.