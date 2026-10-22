Sergio de Larrea, el vallisoletano que debuta en la NBA y que salió de la cancha de un colegio: “Día histórico para esta tierra"

El baloncesto vallisoletano ya tiene un nombre en la historia de la NBA. Sergio de Larrea ha cumplido su sueño de debutar en la mejor liga de baloncesto del mundo con los Dallas Mavericks.

Sin duda, un paso que le convierte en el vigesimoprimer español en estrenarse en la competición y en el primer vallisoletano en conseguirlo.

El joven base ha iniciado así una nueva etapa en Estados Unidos, después de una trayectoria que le ha llevado desde las canchas del colegio San Agustín hasta la élite del baloncesto internacional.

Un camino que ahora alcanza uno de sus momentos más importantes y que ha despertado el orgullo de Valladolid y de toda Castilla y León.

Su estreno se produjo frente a los Houston Rockets, en un encuentro marcado también por el regreso de Kyrie Irving y la presencia de estrellas como Kevin Durant.

De Larrea saltó a la pista durante el primer cuarto y dejó sus primeras acciones, con un rebote ofensivo que reflejó su intensidad.

El vallisoletano disputó un total de 6 minutos y 51 segundos. En ese tiempo capturó dos rebotes y repartió una asistencia a Naji Marshall durante el segundo periodo.

No pudo estrenar su casillero anotador, ya que falló el único lanzamiento que intentó, un triple.

Más allá de las estadísticas, su debut supone un hito para el deporte de la Comunidad.

De Larrea se convierte en el primer jugador de Valladolid que alcanza la NBA y abre una nueva página en la historia del baloncesto de la ciudad.

Del colegio a la NBA

La llegada de Sergio de Larrea a la NBA es también el resultado de una progresión que comenzó mucho antes de su salto al baloncesto profesional.

El base se formó en el colegio San Agustín de Valladolid, donde ya destacaba por su talento. En 2023, cuando militaba en la cantera del Valencia Basket, su trayectoria llamó la atención después de proclamarse campeón del mundo sub-19 con España.

Entonces, el jugador ya había demostrado su personalidad al apostar por seguir jugando en su colegio y rechazar ofertas del Real Valladolid Baloncesto.

Una decisión que puso de manifiesto su apuesta por continuar su formación en un entorno en el que se sentía cómodo.

Su talento quedó reflejado también en actuaciones como la que firmó en el Campeonato de España cadete frente al Bilbao Basket, cuando anotó 31 puntos, capturó 20 rebotes, repartió 10 asistencias y sumó nueve robos. Se quedó a un robo de completar un cuádruple-doble.

Desde entonces, su progresión no ha dejado de crecer. Su última temporada en España fue la de su consagración, después de ser elegido Mejor Joven de la Liga Endesa 2025-2026.

En los 27 partidos que disputó, firmó una media de 9,6 puntos, tres rebotes y 3,7 asistencias, con 12,7 créditos de valoración en menos de 20 minutos por encuentro.

Unos números que reflejan la evolución de un jugador que ahora busca hacerse un hueco en el baloncesto estadounidense.

Mañueco celebra

El debut de De Larrea no ha pasado desapercibido en Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado el hito a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que ha destacado la importancia de su llegada a la NBA.

“Día histórico para nuestra tierra”, ha escrito el presidente autonómico, que ha subrayado que el base vallisoletano “rompe barreras” al convertirse en el primer deportista de Castilla y León y el primer jugador de Valladolid en debutar en la competición.

Mañueco también ha querido poner en valor el esfuerzo que hay detrás de este logro.

“Todo el trabajo y talento dan sus frutos”, ha señalado antes de desearle “muchos éxitos en esta gran aventura” y cerrar su mensaje con una expresión de orgullo.

En la misma línea se ha mostrado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero:

“Primer vallisoletano haciendo historia en la @NBA. Tu debut con los Dallas Mavericks es un orgullo para todos y un ejemplo para las nuevas generaciones. ¡Esto es solo el comienzo! ¡A por todas!”