A puñetazos tras insultos políticos de "perroflautas" en un tanatorio de Valladolid: hay un detenido y un herido

Una escena de película, pero que ha ocurrido. El tanatorio de El Salvador de Valladolid vivió una tarde de tensión el pasado miércoles, cuando una discusión entre dos grupos de personas que acudían a despedir a sus familiares terminó en una pelea.

El choque se saldó con un hombre de 43 años detenido por un presunto delito de lesiones y otro herido que necesitó asistencia sanitaria.

Según ha informado la Policía Municipal de Valladolid, los hechos ocurrieron alrededor de las 17.30 horas.

Todo comenzó cuando dos hombres, que se encontraban según parece bajo los efectos del alcohol, increparon a una pareja y a las personas que la acompañaban con insultos y comentarios de carácter político.

La discusión fue subiendo de tono ante alguna miradas de extrañeza.

Entre los comentarios que se escucharon estaban expresiones como 'perroflautas'. Aunque en un primer momento el enfrentamiento se limitó a los insultos, la tensión volvió a aumentar cuando los implicados coincidieron de nuevo en la cafetería del tanatorio.

Aunque en un primer momento el enfrentamiento se limitó a los insultos, la tensión volvió a aumentar cuando los implicados coincidieron de nuevo en la cafetería del tanatorio.

Fue entonces cuando los hombres volvieron a dirigirse a la pareja, con especial atención a la mujer.

Algunos de los presentes trataron de mediar para evitar que la situación fuera a más, pero sus intentos no impidieron que la discusión acabara en una pelea.

Un herido con posibles fracturas

En medio del enfrentamiento, uno de los implicados lanzó un puñetazo que desencadenó los golpes.

Ambos hombres terminaron en el suelo y comenzaron a agredirse mutuamente. La pelea dejó a uno de ellos con varias lesiones en la cara y posibles fracturas en la nariz y el codo.

Cuando los agentes de la Policía Municipal llegaron al lugar, la pelea ya había terminado. Varios de los implicados se encontraban en el exterior de las instalaciones, mientras que uno de los hombres estaba en una de las salas del tanatorio.

Los servicios sanitarios atendieron al herido por las lesiones que presentaba en el rostro. Por su parte, los agentes recabaron información sobre lo ocurrido y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto.

Tras analizar las imágenes, la Policía Municipal detuvo a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de lesiones.