Piden cuatro años y medio de cárcel para cada uno de los tres acusados de la brutal agresión a la entrada de Coocon en 2024

Este martes, 27 de octubre, la Audiencia de Valladolid celebra juicio contra tres personas por una agresión que se produjo a la entrada de una discoteca. La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de ellos.

El escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, asegura que A.P.N., D.A.C. y M.G.R., los tres mayores de edad y sin antecedentes penales, sobre las 04:45 horas del 22 de septiembre 2024, a la entrada de la discoteca Coocon, de la calle Pasión de Valladolid y “actuando de común acuerdo, agredieron con patadas y golpes a tres personas”.

Como consecuencia de la agresión, una de las personas agredidas sufrió una contusión en la región parietal derecha y excoriaciones en el cuero cabelludo que curó con una única asistencia facultativa con siete días de perjuicio básico.

Otra de las víctimas, a causa de la agresión, tuvo herida incisa contusa en la ceja derecha, siendo preciso para su curación sutura de herida por cirugía maxilofacial, retirada de sutura e infiltraciones con corticosteroide y tuvo 17 días de perjuicio moderado. Además, sufre, como secuela, una cicatriz muy visible en la parte superior de la ceja derecha con región enrojecida en parte superior.

La otra víctima, por la agresión de los acusados, tuvo hematoma en la región orbicular externa de ojo derecho e inflamación, rotura del incisivo central superior derecho y del central superior izquierdo, siendo necesaria la restauración de ambas fracturas con resina y con 8 días de perjuicio moderado y dos de básico.

Los hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de un presunto delito leve de lesiones, otro presunto delito grave de lesiones con deformidad y un presunto delito menos grave de lesiones.

Desde el Ministerio Fiscal apuntan que procede imponer a cada uno de los acusados, por el delito leve de lesiones una multa de 2 meses con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Por el delito grave de lesiones, 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Por el delito menos grave de lesiones, 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, la Fiscalía pide también una indemnización para las víctimas.