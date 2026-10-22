Fallece Juan Carlos Martín, músico de Teatro Corsario: “Es un doble palo en tres días”

El Teatro Corsario llora la muerte de otro de los suyos. Juan Carlos Martín, músico y compositor vinculado a la compañía, ha fallecido este miércoles, 21 de octubre.

Lo ha hecho, apenas tres días después de que se confirmara también el fallecimiento de Javier Semprún, actor y director que formó parte del grupo fundador allá por el año 1982.

La compañía, a través de su red social, ha publicado: “A tan solo tres días de despedirnos de Javier Semprún, ha fallecido nuestro músico Juan Carlos Martín, que compuso casi toda la música de Teatro Corsario”.

Jesús Peña, actual director de Teatro Corsario, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León ha afirmado que Juan Carlos “tenía 70 años” y “era un músico nacido en un pueblo de León” además de que “compuso casi toda la música de la compañía”.

Sus restos mortales han sido trasladados hasta el Tanatorio San José de Valladolid y este viernes, 23 de octubre, tendrá lugar la incineración.

“Era nuestro músico de confianza. Es un doble palo en tres días. Después del fallecimiento de Jesús Semprún a los 74 años el pasado domingo”, ha finalizado Jesús Peña.