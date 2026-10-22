La cita ideal para disfrutar de Halloween se vive en Vallsur del 29 al 31 de octubre: con mucha magia y diversión
Durante tres días, el centro comercial vallisoletano se llena de magia, diversión y muchos personajes.
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Del 29 al 31 de octubre de 2026, Vallsur se llena de magia, diversión y personajes monstruosamente simpáticos para vivir un Halloween inolvidable en familia.
Durante los tres días, los más pequeños van a poder disfrutar de actividades gratuitas, maquillaje temático, encuentros con personajes, espectáculos y muchas sorpresas, en un ambiente, especialmente decorado para la ocasión.
Puesto de la bruja: ¡Truco o Trato!
Desde Vallsur invitan a recorrer el rincón más misterioso y conseguir dulces y sorpresas en una experiencia llena de magia.
Los horarios para esta actividad son el jueves 29 de octubre de 19:00 a 21:00, el viernes 30 de octubre de 11:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 y el sábado, 31 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas.
Pintamonstruos
También te han animado a participar y convertirte en el personaje monstruoso favorito gracias al servicio de maquillaje infantil.
Los horarios son: el viernes, 30 de octubre: 11:30 a 13:30. Y el sábado, 31 de octubre, de 11:30 a 13:30 horas.
Meet & Greet Monstruoso
Conoce a los divertidos personajes de Halloween y hazte las fotos más terroríficamente divertidas.
Una actividad que tiene horarios de jueves 29 de octubre: 19:00 a 19:40 horas. El viernes, 30 de octubre, de 13:00 a 13:40 horas. Y el sábado, 31 de octubre, de 13:00 a 13:40 horas.
Show Monstruoso
Un espectáculo familiar lleno de música, humor y animación para disfrutar juntos.
Los horarios son el jueves, 29 de octubre: 20:00 a 20:45 horas. Viernes 30 de octubre: 20:00 a 20:45 horas. Y el sábado, 31 de octubre, de 20:00 a 20:45 horas.
Final Monstruoso
Después del espectáculo, podrás hacerte fotos con todos los personajes.
Horario: 20:45 a 21:00 horas.
Cuentacuentos de Halloween en Casa del Libro
Además, el viernes 30 de octubre a las 18:00 h, se podrá disfrutar de un divertido cuentacuentos infantil de Halloween en Casa del Libro.
Un plan perfecto para disfrutar en familia
Compras, ocio, restauración y un programa de actividades pensado para que grandes y pequeños vivan una experiencia única durante Halloween.
Vallsur espera a todo el que se quiera acercar al centro comercial, del 29 al 31 de octubre de 2026 para vivir el Halloween más divertido.