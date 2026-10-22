Decoración en Vallsur de un Halloween anterior.

Decoración en Vallsur de un Halloween anterior. Fotografía de archivo.

Valladolid

La cita ideal para disfrutar de Halloween se vive en Vallsur del 29 al 31 de octubre: con mucha magia y diversión

Durante tres días, el centro comercial vallisoletano se llena de magia, diversión y muchos personajes.

Más información: Las dos ferias para apasionados del coleccionismo que pueden disfrutarse del 15 al 17 de octubre en Vallsur

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Del 29 al 31 de octubre de 2026, Vallsur se llena de magia, diversión y personajes monstruosamente simpáticos para vivir un Halloween inolvidable en familia.

Durante los tres días, los más pequeños van a poder disfrutar de actividades gratuitas, maquillaje temático, encuentros con personajes, espectáculos y muchas sorpresas, en un ambiente, especialmente decorado para la ocasión.

Imagen de uno de los dinosaurios que estará en Vallsur.

Puesto de la bruja: ¡Truco o Trato!

Desde Vallsur invitan a recorrer el rincón más misterioso y conseguir dulces y sorpresas en una experiencia llena de magia.

Los horarios para esta actividad son el jueves 29 de octubre de 19:00 a 21:00, el viernes 30 de octubre de 11:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 y el sábado, 31 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas.

Pintamonstruos

También te han animado a participar y convertirte en el personaje monstruoso favorito gracias al servicio de maquillaje infantil.

Los horarios son: el viernes, 30 de octubre: 11:30 a 13:30. Y el sábado, 31 de octubre, de 11:30 a 13:30 horas.

Meet & Greet Monstruoso

Conoce a los divertidos personajes de Halloween y hazte las fotos más terroríficamente divertidas.

Una actividad que tiene horarios de jueves 29 de octubre: 19:00 a 19:40 horas. El viernes, 30 de octubre, de 13:00 a 13:40 horas. Y el sábado, 31 de octubre, de 13:00 a 13:40 horas.

Show Monstruoso

Un espectáculo familiar lleno de música, humor y animación para disfrutar juntos.

Los horarios son el jueves, 29 de octubre: 20:00 a 20:45 horas. Viernes 30 de octubre: 20:00 a 20:45 horas. Y el sábado, 31 de octubre, de 20:00 a 20:45 horas.

Final Monstruoso

Después del espectáculo, podrás hacerte fotos con todos los personajes.

Horario: 20:45 a 21:00 horas.

Cuentacuentos de Halloween en Casa del Libro

Además, el viernes 30 de octubre a las 18:00 h, se podrá disfrutar de un divertido cuentacuentos infantil de Halloween en Casa del Libro.

Un plan perfecto para disfrutar en familia

Compras, ocio, restauración y un programa de actividades pensado para que grandes y pequeños vivan una experiencia única durante Halloween.

Vallsur espera a todo el que se quiera acercar al centro comercial, del 29 al 31 de octubre de 2026 para vivir el Halloween más divertido.