Carnero contesta al consejero de Cultura de Vox: “Seminci es un espacio de libertad, no hay cine ideologizado”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha contestado, en la mañana de este jueves, 22 de octubre, al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, de Vox, Alberto Díaz Pico, que aseguraba que “Seminci tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica”, este miércoles, en las Cortes de Castilla y León.

“De Seminci, lo único que puedo decir es que es un espacio de libertad. Un espacio de libertad de las proyecciones, espacio de libertad en todos aquellos amantes del cine que se acercan. Un espacio de libertad de todos los que quieren disfrutar de Seminci”, ha afirmado el alcalde de Valladolid.

Carnero ha añadido que Seminci “no solo es un espacio de libertad” sino que “es un símbolo de la ciudad de Valladolid” que todos los vallisoletanos “llevan en el corazón”.

“Seminci nos abraza a todos con un beso y ese beso es el mejor de los símbolos de ese espacio de libertad al que me refiero. Seminci es el primer evento cultural de Castilla y León y de Valladolid y eso lo dice todo”, ha explicado el primer edil.

Jesús Julio Carnero ha querido destacar también que Seminci “cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, más allá de las opiniones personales de cada uno”, ha asegurado, invitando a todos a “sentir y vibrar con la libertad de Seminci”.

“El compromiso de la Junta de Castilla y León es claro, de seguir apoyando este festival. El Observatorio de la Cultura dice que estamos ante el primer evento cultural de la Comunidad. No hay temor y el apoyo es total, en los presupuestos y en el futuro. Seminci es más antigua que cualquiera de nosotros”, ha asegurado el primer edil.

Sobre la “identidad ideológica”, Carnero ha remitido a preguntar al consejero, Díaz Pico, para ver lo que “él entiende” y ha añadido que “no iba a hacer valoraciones”.

“Si Seminci es un espacio de libertad, claramente no hay cine ideologizado. El cine es una expresión artística y la expresión artística, por definición, es libertad y se expone y manifiesta como ella quiere. No considero que haya cine ideologizado. Hay cine bueno, malo, que te gusta o no, pero eso es otro tema”, ha finalizado.

La 71 edición

El alcalde de Valladolid ha paseado por la alfombra verde, hasta el Espacio Seminci, en la puesta de largo de la 71 edición que ha calificado como “una edición que se nos presenta con toda la magia, ilusión y con ganas de ver buen cine”.

“Estamos hablando de 208 proyecciones, más de 100 son estrenos, y tiene, para todos nosotros, un motivo especial como es homenajear a quién ha sido el director de Seminci hasta el año pasado, a José Luis Cienfuegos, al que llevamos, los que amamos el cine y Seminci en nuestro corazón”, ha añadido el alcalde de Valladolid.

Ha ensalzado también la labor de los dos codirectores del festival para la inauguración mañana viernes en una edición que “todo está por comenzar” augurando una edición “única”.