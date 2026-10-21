Imagen de la presentación de la cuarta Guía del Cocido. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El sabor del mejor cocido se disfruta en 50 establecimientos de Valladolid: la combinación ideal de sopa, garbanzos y carne

La Diputación de Valladolid ha editado la cuarta Guía del Cocido Alimentos de Valladolid que, en esta edición, incluye un total de 50 establecimientos que están dentro de la citada marca.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, y los presidentes de las asociaciones provinciales de hoteleros y hosteleros, Francisco Javier de Frutos y Jaime Fernández, respectivamente, han presentado una Guía del Cocido para chuparse los dedos.

La presentación ha tenido lugar en el Restaurante Buena Brasa de Zaratán y este año reúne a un total de 29 establecimientos de la capital y 21 de la provincia, para llegar a los 50.

“Todo gracias a la marca Alimentos de Valladolid que cuenta ya con 617 empresas y más de 2.000 productos. Antes, un cocido, era algo único para muchas familias. El único sustento para vivir. Hoy, el cocido está en cualquier mesa”, ha afirmado el presidente de la Diputación de Valladolid.

Conrado Íscar ha afirmado que se trata de una guía con “gran variedad de precios y en la que se apuesta por los alimentos de kilómetro cero” apostando por “seguir creciendo y sumando para hacer que Valladolid, capital y provincia, sean referentes a nivel nacional e internacional”, en lo que tiene que ver con el ámbito gastronómico.

El alcalde de Zaratán y diputado provincial, Roberto Migallón, ha dado las gracias por elegir un restaurante en la localidad para la presentación y ha querido recordar que la localidad celebra, del viernes 30 al martes 3 de noviembre, su Fiesta de la Salchicha, declarada de Interés Turístico Regional.

“Es muy importante la colaboración con la Diputación de Valladolid y con Alimentos de Valladolid. La edición pasada fue un éxito, y esta también lo será para disfrutar de un buen cocido”, ha afirmado Jaime Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid.

Roberto Migallón, Conrado Íscar y Moisés Santana visualizando la Guía del Cocido. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Mientras que el presidente de los hoteleros, Francisco Javier de Frutos, ha añadido que “la gastronomía complementa de forma perfecta el valor turístico de Valladolid y provincia” ensalzando la nueva guía.

50 establecimientos

La nueva edición coincide con un hito para la marca de calidad de la Diputación, la celebración del décimo aniversario de Alimentos de Valladolid. Llega el otoño y los platos de cuchara se convierten en los protagonistas de cualquier buena mesa.

Es tiempo de legumbres y, por encima de todos, el cocido se erige como la estrella de los fogones de muchos establecimientos de Valladolid.

A través de esta guía, la marca Alimentos de Valladolid invita a vecinos y visitantes a descubrir las recetas tradicionales de los restaurantes participantes y disfrutar, sin prisas, de este plato tan arraigado en la gastronomía castellana.

En la guía se pueden consultar los precios, los días disponibles, las condiciones para reservas y grupos, los ingredientes y la elaboración de cada cocido. Además, cuenta con una versión descargable en la web de Alimentos de Valladolid.

La guía será enviada a todos los establecimientos participantes, así como a hoteles, oficinas de turismo y centros de turismo provinciales.

En esta cuarta edición participan 50 establecimientos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid, 29 de la capital y 21 de la provincia.

Participantes

Los establecimientos participantes en la provincia son: Restaurante Foodsión y Quevedo de Arrabal de Portillo; Restaurante La Barbeería y Guantánamo Tapas, de Arroyo de la Encomienda; Bar Restaurante Sabor de Torozos, de Castromonte; Bodega Restaurante Valle Esgueva, de Castronuevo de Esgueva; Restaurante Maryobeli, de Cogeces del Monte.

También el Restaurante Finca Puentes Mediana, de Hornillos de Eresma; Restaurante Lienzero, de Matapozuelos; Bar La Vieja Estación, de Medina del Campo; Restaurante La Rúa, de Medina de Rioseco; Restaurante El Cossío, de Mojados; Bodega Brasería Las Lanchas, de Mucientes.

Además del Restaurante El Caballero de Olmedo, de Olmedo; Mesón El Harreñal, de San Pedro de Latarce; Restaurante Casa del Arte, Club Social El Pichón y Restaurante El Bohío, de Simancas; Restaurante El Refugio del Pago, de Tiedra; Restaurante Nuestro Sitio, de Tordesillas; y Restaurante Buena Brasa, de Zaratán.

En la capital: el Restaurante Ángela, Café Bar Argales, Bus Stop, Cantina La Puñeta, Restaurante Casa Peña, Restaurante Don Bacalao, Restaurante El Bisturí, El Cortijo Cocina y Leña, Bar El Primero, Restaurante Herbe, Cafetería Hospital Viejo, Hotel Conde Ansúrez, Hotel Lasa Sport, Hotel Olid, Restaurante Karibu, Restaurante La Criolla

A los que hay que añadir, La Tasca Castellana, Bar La Teja, Restaurante Las Kubas, Restaurante Llantén, Bar Lucense, Menganita de Cual, Mercado del Trigo, Cafetería Moka, Restaurante Rioluz Gastronomía, El Rincón de los Canallas (grupo Sibaritas Klub), Restaurante Talavera, Restaurante Verde Oliva y 5 Gustos.