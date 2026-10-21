Esta pequeña localidad vallisoletana, dedicada a la agricultura de la patata y el ajo, encabeza la clasificación provincial con 25.768 euros anuales por habitante, más del doble que Nava del Rey. Su alcalde asegura que “aquí es casi todo agricultura y poco más”.

El misterio de Camporredondo, el pueblo de 147 habitantes que lidera la renta en Valladolid: 9 declaran 209.000 euros

Entre suaves lomas castellanas, extensos campos de cereal y pinares se encuentra Camporredondo, un pequeño pueblo vallisoletano que conserva la tranquilidad y las tradiciones de la vida rural. Un rincón de apenas 147 habitantes que esconde una sorprendente particularidad económica.

Situado a unos 37 kilómetros de Valladolid, se ha convertido en el municipio más rico de la provincia y el segundo de Castilla y León, tras Sotosalbos (Segovia), al menos sobre el papel.

Su renta neta media alcanza los 25.768 euros anuales por persona, muy por encima de Valladolid capital (17.380 euros).

Ayuntamiento de Camporredondo Ayuntamiento de Camporredondo

Pero ¿qué tiene este pequeño pueblo para encabezar la clasificación? La respuesta podría estar en un reducido grupo de vecinos con ingresos extraordinariamente elevados.

Aquí entra en juego el llamado efecto estadístico: en poblaciones tan pequeñas, unos pocos contribuyentes con rentas muy altas pueden disparar la media, sin que eso signifique que todos los vecinos disfruten de ese nivel de ingresos.

Según la Agencia Tributaria, nueve contribuyentes declararon en 2024 una base imponible general media de 208.992 euros. Entre todos acumularon 1,88 millones, aproximadamente el 60% de los 3,13 millones declarados en ese concepto en el municipio.

“Aquí es casi todo agricultura y poco más”

El alcalde de la localidad, Javier Izquierdo, no duda en atribuir los buenos datos de renta, con un toque de humor, a que “trabajamos mucho”.

Sin embargo, reconoce que las cifras que recoge el Instituto Nacional de Estadística no se perciben en la economía real del pueblo y que la despoblación hace mella en el padrón municipal, cada vez con menos vecinos. “Aquí es casi todo agricultura, ganadería, hay un albañil y poco más”, explica.

Javier Izquierdo, alcalde de Camporredondo PP

Pero en este pequeño pueblo también hay negocios que mueven cifras importantes. Uno de ellos se dedica al envasado y comercialización de patatas y tiene una facturación estimada de entre seis y quince millones de euros, según Iberinform. Una cantidad llamativa para una localidad de apenas 147 habitantes.

No es el único. Camporredondo cuenta también con otras dos empresas dedicadas al comercio mayorista de frutas y hortalizas, además de negocios relacionados con la construcción y la gestión patrimonial.

Y no es la primera vez que este pueblo destaca por su renta. En 2023 ya alcanzaba los 22.684 euros por habitante. Un año después, la cifra ha subido hasta los 25.768 euros, un 13,6% más.

Velliza y Simancas completan el podio

Según el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 19 de octubre, Velliza ocupa el segundo puesto provincial, con 21.247 euros por habitante. Le sigue Simancas, con 21.044.

Por detrás aparecen La Mudarra (19.831 euros), Boecillo (19.440), Piñel de Abajo (19.419), Villanueva de los Caballeros (19.322) y Herrín de Campos (19.208).

Completan los diez primeros puestos Villavicencio de los Caballeros (18.808 euros) y Pesquera de Duero (18.687).

La clasificación tiene una particularidad: muchos de los municipios más ricos son pueblos pequeños, donde los ingresos de unos pocos residentes pueden elevar considerablemente la media.

Simancas y Boecillo, por delante de la capital

La capital registra una renta neta media de 17.380 euros por habitante, por debajo de Simancas y Boecillo, con 21.044 y 19.440 euros, respectivamente.

Arroyo de la Encomienda también supera ligeramente a Valladolid, con 17.429 euros, mientras que Laguna de Duero alcanza los 16.267 y Zaratán los 15.971.

Por debajo aparecen Aldeamayor de San Martín (15.818 euros), Tudela de Duero (15.026), Cabezón de Pisuerga (14.676) y Santovenia de Pisuerga (14.184).

Nava del Rey, en el extremo contrario

La otra cara de la estadística está en Nava del Rey, con una renta media de 12.230 euros por habitante, la más baja de la provincia entre los municipios con datos disponibles.

Le siguen San Román de Hornija (12.280 euros), San Pedro de Latarce (12.589), Villaverde de Medina (12.720), Alaejos (12.937) y Villafrechós (13.024).

Completan los últimos puestos Villafranca de Duero (13.051 euros), Castroponce (13.166), Castrejón de Trabancos (13.207) y Alcazarén (13.327).

La diferencia entre Camporredondo y Nava del Rey alcanza los 13.538 euros anuales por habitante. La renta del primero multiplica por 2,1 la del segundo.

Medina del Campo e Íscar, por debajo de la media nacional

Entre los municipios más poblados, Medina del Campo presenta una renta media de 13.847 euros por persona e Íscar se queda en 13.513.

Medina de Rioseco alcanza los 14.330 euros; Tordesillas, los 14.546; Peñafiel, los 14.606; y Olmedo, los 14.635. Todos por debajo de la media española, situada en 15.948 euros.

De los 224 municipios vallisoletanos con datos disponibles, 136 superan la media nacional y 88 quedan por debajo. Solo 50 presentan una renta superior a Valladolid capital.

El Atlas del INE, elaborado a partir de registros tributarios, refleja ingresos medios, no salarios individuales ni patrimonio.

Una estadística que deja una provincia llena de contrastes y, por encima de todos, Camporredondo. Un pequeño pueblo de tradición agrícola donde el peso de nueve declaraciones fiscales y el efecto estadístico de su escasa población ayudan a explicar su sorprendente posición en el mapa de la riqueza.