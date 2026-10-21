El mapa de la riqueza por barrios de Valladolid: de los 41.729 euros del centro a los 19.373 de Las Delicias

Barrio rico, barrio pobre. Así se podría titular esta serie que cada año recoge los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborada a partir de información procedente de la Agencia Tributaria y de las declaraciones de la renta.

Y es que en Valladolid cambia mucho la cosa si vives en un lado u en otro. No todos los vecinos de la ciudad disponen de los mismos ingresos.

Es cierto que las diferencias no siempre coinciden exactamente con las fronteras de los barrios, pero estos datos de renta permiten hacer una buena radiografía de dónde se concentra el mayor poder adquisitivo de la capital.

Para empezar se sitúa en 24.858 euros anuales la renta media por unidad de consumo de Valladolid.

O lo que es lo mismo, esta medida permite comparar hogares de distinto tamaño y composición y es la referencia que se utiliza para analizar las diferencias económicas entre las distintas zonas de la ciudad.

Y hay un dato que sobresale por encima de todos: el distrito 1, es decir, el centro casi duplica la renta del distrito 4.

Si hubiera que señalar un punto de Valladolid como el de las rentas altas, los datos apuntan al entorno de la Plaza Mayor.

El distrito 1 alcanza una renta media de 41.729 euros por unidad de consumo, muy por encima de los 24.858 euros de media de la ciudad.

La diferencia supera los 16.800 euros anuales.

Este distrito comprende el corazón de Valladolid: la Plaza Mayor, Poniente, María de Molina, Doctrinos, parte del paseo de Isabel la Católica y algunas de las calles más céntricas y cotizadas de la capital.

En segunda posición aparece el distrito 5, con 33.926 euros anuales por unidad de consumo.

Aquí se encuentran algunas de las zonas más céntricas y consolidadas de Valladolid, en torno a la plaza de la Universidad, Santa Cruz, parte de San Juan y el entorno de la calle del Val.

El tercer escalón corresponde al distrito 2, que alcanza los 31.609 euros.

Se trata de un espacio que comprende una parte importante del centro y su transición hacia el sur y el oeste, con zonas próximas a Isabel la Católica, el paseo de Zorrilla, la plaza de Colón y el entorno de la estación.

En este ámbito también destaca la evolución de la zona de San Miguel y San Nicolás, cuya renta habría experimentado uno de los avances más destacados.

Muy cerca aparece el distrito 9, con una renta media de 31.301 euros.

Su zona incluye buena parte del centro histórico y áreas como San Benito, Poniente, la zona de la calle del Val y espacios próximos a San Pablo y al eje de Isabel la Católica.

La cifra, además, está más de 6.400 euros por encima de la media de Valladolid.

El mapa de la renta no termina en el centro. El distrito 11, con 27.540 euros, se sitúa también por encima de la media municipal.

Su territorio incluye el espacio comprendido entre el puente Colgante y el entorno del paseo de Arco de Ladrillo, además de áreas que conectan con el sur de la ciudad.

Es una zona que sirve de transición hacia algunos de los barrios residenciales del sur y suroeste, tradicionalmente asociados a hogares con un nivel adquisitivo superior al promedio.

El distrito 10, con 26.843 euros, también supera la media. Su extensión incluye el margen derecho del Pisuerga y el entorno de Huerta del Rey, Parquesol y otras zonas occidentales.

Aquí aparece una de las principales limitaciones de la estadística, y es que no es lo mismo meter en el mismo saco a estos dos barrios.

Por eso, zonas como Covaresa, Parque Alameda, La Rubia o La Farola no pueden recibir de forma automática la cifra completa de renta de su distrito, y eso limita mucho los datos.

Si el distrito 1 representa el techo de la clasificación, el distrito 4 ocupa el extremo contrario.

Su renta media se queda en 19.373 euros, unos 5.500 euros menos que la media de Valladolid y menos de la mitad de la registrada en el distrito de la Plaza Mayor.

El distrito comprende buena parte del barrio de Las Delicias, además de espacios próximos a la avenida de Soria, Arco de Ladrillo y el entorno ferroviario.

Muy cerca se encuentra el distrito 6, con 19.476 euros, que engloba áreas como Circular, Vadillos, San Isidro y Pajarillos.

Son las dos grandes bolsas de menor renta de la capital según esta división territorial.

El mapa continúa hacia el noreste con rentas inferiores a la media.

El distrito 8 registra 19.883 euros, mientras que el distrito 7 alcanza 23.065 euros.

En este amplio sector aparecen zonas como Rondilla, Hospital, Barrio España, San Pedro Regalado, Belén, Pilarica y otras áreas del noreste de Valladolid.

El mapa de la renta de Valladolid

Si se ordenan los doce distritos por renta media, el resultado queda así:

Distrito 1 — Centro, Plaza Mayor: 41.729 euros Distrito 5 — Universidad y entorno: 33.926 euros Distrito 2 — Centro y entorno de Isabel la Católica: 31.609 euros Distrito 9 — Centro histórico, San Benito y Poniente: 31.301 euros Distrito 12 — Entidades periféricas: 31.762 euros Distrito 10 — Oeste de la ciudad: 26.843 euros Distrito 11 — Puente Colgante y sur: 27.540 euros Distrito 3 — Centro-este: 31.263 euros Distrito 7 — Universidad, Pilarica y noreste: 23.065 euros Distrito 8 — Rondilla y norte: 19.883 euros Distrito 6 — Circular, Vadillos, Pajarillos: 19.476 euros Distrito 4 — Delicias y entorno: 19.373 euros

Más allá de quién ocupa cada puesto, los datos dejan una conclusión clara y es la distancia entre las zonas de mayor y menor renta es enorme.