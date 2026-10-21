Dos encapuchados asaltan una tienda en Tordesillas con una pistola de aire comprimido para llevarse 700 € y pagarés

Dos encapuchados han asaltado, en la tarde de este martes 20 de octubre, el Tina Minimarket que se ubica en la Avenida de Portugal número 11 de Tordesillas, como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El atraco se produjo a las 18:30 horas de la tarde cuando los atracadores entraron, con una pistola de aire comprimido y no un arma de fuego en el establecimiento.

Durante el asalto se produjo un forcejeo en el que resultó herido un hombre que estaba en la tienda con un golpe en la cara y alguna contusión y uno de los atracadores.

El valor de lo robado está en el orden de los 800 euros en metálico y falta por valorar los “pagarés” de una empresa de transferencias internacionales que también se llevaron los atracadores.

En el momento del atraco, en el local, estaban la mujer que regenta la tienda, un hermano de la misma y un bebé, hijo de la mujer.

El caso está en investigación y la Guardia Civil confía en localizar a los culpables para su puesta a disposición judicial.