El Ayuntamiento de Tordesillas reafirma su compromiso con el CEIP Pedro I y desmiente las deficiencias de mantenimiento

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) ha reafirmado este miércoles su compromiso con el CEIP Pedro I, así como con su equipo directivo y con toda la comunidad educativa, después de las declaraciones "oportunistas y desproporcionadas" de IU-Alternativa, que ha advertido de presuntas deficiencias de mantenimiento.

Desde el Consistorio han defendido que se están atendiendo las necesidades del centro y se trabaja de "manera permanente para mejorar sus instalaciones y garantizar la seguridad del alumnado". Y como muestra está la "profunda transformación" del centro en los últimos años.

"Gracias a las numerosas inversiones, obras de mejora y actuaciones realizadas por el Ayuntamiento, a las que se suman nuevos proyectos que tenemos planificados para seguir mejorando sus instalaciones", han añadido.

También han recordado que el Ayuntamiento mantiene dos personas de la plantilla municipal destinadas al centro durante todo el año, un conserje y una persona de mantenimiento, que están a jornada completa.

A su juicio, esta es una "apuesta que evidencia el esfuerzo continuado del Consistorio para atender el funcionamiento diario del colegio y dar respuesta a las necesidades que surgen en sus instalaciones".

Aunque respetan y consideran legítima la "labor de fiscalización y crítica" de IU-Alternativa por Tordesillas, han apuntado que han trasladado cuestiones "sin reflejar adecuadamente la relación de colaboración y comunicación directa que existe entre el centro y el Ayuntamiento".

"La comunicación con la dirección del CEIP Pedro I es directa y permanente, y las demandas que nos trasladan son atendidas y valoradas, dando respuesta a las necesidades del centro dentro de las posibilidades técnicas y administrativas de cada actuación", han precisado.

"Por supuesto, cuando se detectan cuestiones que requieren revisión o intervención, deben abordarse con la diligencia necesaria, especialmente cuando hablamos de la seguridad de los niños y niñas. Ese es precisamente el compromiso que mantenemos desde el equipo de Gobierno", apuntan.

De la misma manera, han desvelado su "preocupación" porque este tipo de denuncias públicas "se esté convirtiendo en una práctica habitual" de IU-Alternativa y han criticado su "interés partidista".

"Consideramos que la crítica política es legítima y necesaria, pero debe ejercerse con responsabilidad, rigor y voluntad de contribuir a solucionar los problemas, no de generar polémicas permanentes", han sostenido.

"Nuestro compromiso con el CEIP Pedro I no se demuestra con declaraciones, sino con hechos, inversiones y trabajo continuado. Seguiremos colaborando con su equipo directivo, escuchando sus necesidades y realizando las actuaciones necesarias para que el colegio continúe mejorando y ofreciendo las mejores condiciones posibles a nuestros escolares", han zanjado.