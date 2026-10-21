Atropellan a una niña de tres años en un cruce de Valladolid: ha sido evacuada en UVI móvil al hospital

Una niña de unos tres años ha tenido que ser trasladada en UVI móvil después de que una furgoneta la haya atropellado en El Peral, en Valladolid.

Los hechos han ocurrido a las 19:11 horas, en el cruce de la calle Pomelo con la de Padre Chaminade, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada solicitando asistencia para la menor, que se encuentra consciente, tras ser golpeada.

El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal, a los servicios de emergencias de Sacyl, que han enviado una ambulancia al lugar, y el Cuerpo Nacional de Policía.

Finalmente, Sacyl ha terminado movilizando una UVI móvil, junto a personal sanitario, que ha atendido a la niña y la ha trasladado después hasta el Hospital Clínico Universitario.