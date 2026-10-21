La Asociación de la Prensa de Valladolid busca periodistas que se asocien: “La unión fortalece la profesión”

La unión hace la fuerza, también en el periodismo y con esta idea, la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) ha puesto en marcha la campaña #JuntosPodemosCrecer.

Se trata de una iniciativa con la que busca sumar nuevos asociados, acercarse a los profesionales de la información e impulsar su participación en la vida de una entidad con más de un siglo de historia.

La campaña se desarrollará principalmente a través de las redes sociales, con publicaciones en plataformas como Instagram y X.

La APV quiere aprovechar estos canales para dar a conocer su actividad y mostrar a los periodistas las posibilidades que ofrece formar parte de una organización que trabaja por los intereses de la profesión en Valladolid.

La asociación también contactará directamente con periodistas que todavía no están asociados para explicarles su labor, presentarles sus proyectos y animarles a participar.

El objetivo es llegar tanto a quienes trabajan en los medios de comunicación como a los profesionales que desarrollan tareas informativas en empresas, instituciones y otras organizaciones.

“La unión de los periodistas contribuye a fortalecer la profesión, defender sus intereses y afrontar de manera colectiva los retos de un sector en constante transformación”, señala la Junta Directiva de la APV.

Una llamada a los jóvenes

Uno de los principales retos de la campaña es acercar la asociación a las nuevas generaciones de periodistas. Valladolid cuenta con dos centros universitarios que imparten el grado en Periodismo, la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

La APV quiere que los jóvenes que cada año terminan sus estudios encuentren en la entidad un espacio en el que continuar su formación, compartir experiencias con otros profesionales y participar en la defensa de la profesión.

La historia de la asociación, fundada a finales del siglo XIX, está estrechamente vinculada a la evolución del periodismo vallisoletano.

Ahora, la entidad busca mantener ese vínculo con una nueva generación de profesionales que se incorpora a un sector marcado por los cambios tecnológicos, la transformación de los medios y los nuevos desafíos informativos.

Entre las líneas de trabajo de la asociación figura también el impulso de la formación continua mediante cursos y talleres, así como el fortalecimiento de su presencia institucional ante los poderes públicos y los distintos colectivos sociales de Valladolid.