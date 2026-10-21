Alvise Pérez recoge avales en Valladolid: “Gano 60.000 euros al mes de vuestro dinero y sé que eso os molesta, es normal”

La estatua del Conde Ansúrez ha sido este miércoles el punto de encuentro de alrededor de un centenar de personas que se han acercado hasta la Plaza Mayor de Valladolid para escuchar a Alvise Pérez.

El presidente de Se Acabó La Fiesta (SALF) ha llegado con un mensaje dirigido a sus seguidores y con la misión de recoger avales para su formación en el marco de la gira '¡España aFirma', con la que busca recabar apoyos para su candidatura.

La convocatoria había comenzado a las 12.00 horas.

Quince minutos después, el ambiente ya estaba en marcha bajo la estatua del fundador de la ciudad, donde el eurodiputado ha hablado sobre algunas de las cuestiones que acostumbra a situar en el centro de su discurso, con las instituciones europeas y el dinero público como protagonistas.

Todo ello ante la atenta mirada de la Policía Nacional, presente durante todo el acto.

Pérez ha comenzado hablando de su experiencia en Europa, donde, según ha denunciado, las dificultades para presentar iniciativas parlamentarias contrastan con las cantidades que reciben los representantes por su actividad.

“Si no lo dijera, sé que jode”, ha afirmado antes de referirse a las dietas y las compensaciones por asistencia.

El líder de SALF ha cifrado en 5.000 euros mensuales las dietas y en otros 5.000 las cantidades por asistencia, a las que ha sumado 350 euros libres de impuestos por acudir.

“60.000 euros al mes de vuestro dinero por estar allí”, ha asegurado, antes de cuestionar la actividad de los parlamentarios y denunciar que no le permiten presentar proposiciones parlamentarias.

“Luego, si yo digo estas cosas, soy el populista”, ha señalado, en una intervención en la que ha insistido en su crítica al funcionamiento de las instituciones comunitarias.

También ha asegurado que no se permite la entrada de cámaras en determinados espacios europeos porque, a su juicio, incomoda que se cuente lo que ocurre en su interior.

El precio de la gasolina y el encarecimiento de la cesta de la compra han formado parte de los asuntos abordados por el eurodiputado sevillano, que ha reconocido que se encuentra con poca voz por la gira que está llevando por España.

La iniciativa forma parte de la gira «¡España aFirma», que continuará esta misma tarde en León.

Alvise se dirige al público. JIF

La formación considera que Castilla y León es uno de los territorios donde tiene mayor margen de crecimiento y reivindica el trabajo desarrollado desde las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo.

Desde entonces, SALF ha constituido puntos de contacto provinciales en la mayor parte de las nueve provincias de la comunidad, con Valladolid, Burgos y León como sus organizaciones más activas.

El secretario de Organización Nacional, Yeray Iglesias, ha destacado la evolución del proyecto en la comunidad.

“El proyecto en Castilla y León se está consolidando de manera muy importante, con Valladolid como punta de lanza y con un papel muy relevante de Burgos y León”, ha señalado.

Iglesias también ha situado la vista en las próximas elecciones municipales, previstas para 2027.

“Tenemos claro que continuará creciendo en el resto de provincias, donde la tendencia nos dice que podemos obtener representación municipal”, ha sostenido.

Tras el paso por Valladolid, la gira se trasladará a León para continuar con la recogida de avales y extender la campaña de una formación que aspira a consolidar su presencia territorial en Castilla y León.