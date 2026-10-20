Zona que se unirán entre Valladolid sur y Arroyo. Ayuntamiento de Valladolid

El puente que unirá Valladolid con Arroyo abre el concurso de ideas: 123 metros y un coste de casi 5 millones de euros

Valladolid da un nuevo paso para conectar el sur de la ciudad con Arroyo de la Encomienda mediante una pasarela peatonal y ciclista sobre el río Pisuerga.

El Ayuntamiento ha convocado un concurso de ideas para elegir el diseño de esta infraestructura, que unirá la prolongación de la calle Londres, en la urbanización Santa Ana, con el entorno de la Casa de la Música y el centro comercial Hipercor, en la calle Dulzaina de Arroyo.

La futura pasarela tendrá una longitud aproximada de 123 metros y pretende facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta entre ambos municipios.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, defiende que se trata de una conexión necesaria para dos localidades cuyo crecimiento ha ido acercando sus zonas urbanas, pero que todavía cuentan con pocas alternativas para cruzar el río por este tramo.

“Era tan necesario que cualquier paso que sirva para acercar dos orillas es muy importante”, señaló Zarandona.

La nueva infraestructura busca facilitar tanto los trayectos cotidianos como los paseos y las actividades deportivas.

La convocatoria publicada por el Ayuntamiento abre la puerta a que arquitectos, ingenieros y equipos multidisciplinares presenten sus propuestas.

El objetivo es seleccionar una solución que combine funcionalidad, seguridad y accesibilidad con una integración adecuada en el paisaje de ribera.

Un diseño ligero

El concurso valorará especialmente que la pasarela sea accesible para todos los usuarios y que disponga de itinerarios seguros para peatones y ciclistas.

También se tendrán en cuenta la anchura y los pavimentos, la integración visual de la estructura y la iluminación, que deberá evitar la contaminación lumínica sobre el entorno fluvial.

Las condiciones técnicas prestarán atención, además, a la durabilidad de los materiales, el mantenimiento futuro y la protección del cauce durante las obras. Las soluciones deberán reducir las afecciones al río y evitar, en la medida de lo posible, el uso de maquinaria pesada en su interior.

Zarandona considera que la singularidad del proyecto puede atraer a profesionales de fuera de Valladolid.

Zarandona presente el proyecto. Ayuntamiento de Valladolid

El concejal destacó la apuesta del equipo de Gobierno por los concursos de ideas para elegir proyectos arquitectónicos y recordó que el Ayuntamiento ha recurrido a esta fórmula en actuaciones como la plaza de las Brígidas, la rehabilitación de 108 viviendas en el recinto de los antiguos cuarteles y el futuro centro joven de Parquesol.

El edil subrayó que en anteriores convocatorias se ha registrado una participación elevada y que algunos de los proyectos ganadores han correspondido a equipos de fuera de la ciudad.

En su opinión, el paso sobre el Pisuerga también reúne condiciones para despertar interés por su carácter singular y por la necesidad de plantear una estructura ligera capaz de salvar el río.

5 millones de euros de coste

El concurso cuenta con una dotación de 20.000 euros, IVA incluido, para premiar las mejores propuestas.

El primer premio está valorado en 8.000 euros, el segundo en 5.000 y el tercero en 3.750. También se concederán dos accésits y tres menciones honoríficas.

Los equipos interesados pueden consultar las bases y la documentación cartográfica y técnica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez formalizado el contrato correspondiente, el equipo seleccionado dispondrá de un máximo de seis semanas para entregar el anteproyecto definitivo.

El Ayuntamiento calcula que la construcción de la pasarela rondará los cinco millones de euros, según las estimaciones trasladadas por el concejal, aunque la cifra deberá concretarse a medida que avance la definición técnica de la actuación.

Valladolid mantiene conversaciones con Arroyo de la Encomienda para determinar la fórmula de colaboración entre ambos municipios y cómo se financiará el proyecto.

La iniciativa figuraba en el programa electoral del equipo de Gobierno vallisoletano. Según explicó Zarandona, los contactos con el Ayuntamiento de Arroyo comenzaron desde las primeras fases para estudiar las posibles ubicaciones y encontrar el punto más adecuado para conectar las dos orillas.

El concejal aseguró que el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, considera prioritaria la actuación.

El siguiente hito será conocer las propuestas arquitectónicas.

Urbanismo quiere poner sobre la mesa los primeros diseños antes de que termine el año, aunque todavía no hay una fecha definida para el comienzo de las obras.

La elección del proyecto y la posterior redacción técnica serán pasos necesarios antes de poder concretar el calendario de construcción.

La pasarela aspira así a cubrir una carencia en la movilidad del sur metropolitano, donde Valladolid y Arroyo de la Encomienda forman un espacio urbano cada vez más continuo.

Además de ofrecer una alternativa para los desplazamientos diarios, el nuevo paso permitiría acercar ambos municipios a quienes utilizan el río y sus alrededores para caminar, correr o montar en bicicleta.