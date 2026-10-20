Un incendio en una vivienda en Valladolid obliga a atender a una mujer afectada por inhalación de humo

Una mujer tuvo que ser atendida después de originarse un incendio en una vivienda en la calle Ferrocarril, 21, en Valladolid.

A las 20:51 horas, la sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada en la que se informaba de un incendio en la cocina de una de las viviendas del bloque y se solicitaba asistencia para una mujer, consciente, con síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Se dio aviso a la Policía Municipal, a los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.