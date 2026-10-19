La institución ha abierto expedientes disciplinarios y paralizado pagos y movilidades tras detectar indicios de posibles fraudes que se remontan al curso 2021-2022. El documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL revela que los indicios de posible fraude afectan a ayudas tramitadas a lo largo de cinco cursos académicos, desde 2021-2022 hasta 2025-2026.

La Universidad de Valladolid suspende becas Erasmus por presuntas irregularidades y traslada el caso a la Fiscalía

La Universidad de Valladolid (UVa) ha suspendido provisionalmente determinadas ayudas y movilidades del programa Erasmus+ tras detectar presuntas irregularidades en la concesión de becas financiadas con fondos europeos.

La investigación, que ya ha sido trasladada a la Fiscalía, ha motivado la apertura de expedientes disciplinarios y la paralización de pagos y nuevas movilidades correspondientes a los cursos 2025-2026 y 2026-2027.

Así consta en una resolución rectoral a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, firmada el pasado 16 de octubre por el vicerrector de Estrategia Internacional, Víctor Temprano García.

Cinco cursos académicos bajo sospecha

El documento revela que los indicios de posible fraude afectan a ayudas tramitadas a lo largo de cinco cursos académicos, desde 2021-2022 hasta 2025-2026.

La investigación comenzó después de que, los días 23 y 24 de septiembre, se remitieran a la Inspección de Servicios dos informes con documentación justificativa sobre posibles irregularidades en la concesión de becas Erasmus+ KA131 STT, destinadas a la formación del personal universitario.

Como consecuencia, el 29 de septiembre se acordó abrir expedientes disciplinarios y trasladar los hechos a la Fiscalía y al órgano responsable del Plan de Medidas Antifraude de la Universidad. Un día después se ordenó suspender provisionalmente la tramitación de estas ayudas, incluidos los pagos pendientes.

Nuevos indicios amplían la investigación

Sin embargo, posteriormente aparecieron nuevos indicios de otro presunto fraude que afectan tanto a estas ayudas de formación como al programa Incoming Professionals at UVa under Erasmus+ KA131, destinado a recibir profesionales europeos.

Ante esta situación, la Universidad ha ampliado las medidas preventivas para proteger los fondos públicos y los intereses financieros de la Unión Europea.

La suspensión afecta a las ayudas del curso 2025-2026 pendientes de tramitación, justificación, liquidación o pago a fecha de 30 de septiembre, incluso cuando los desplazamientos ya se hayan realizado. Quedan excluidos los abonos efectuados antes de esa fecha.

También se paralizan las nuevas movilidades de formación del personal docente, investigador y de administración y servicios previstas para 2026-2027, así como las correspondientes al programa de recepción de profesionales europeos.

Una investigación todavía abierta

La resolución no concreta el número de expedientes afectados, las cantidades económicas bajo sospecha ni la identidad de las personas investigadas.

La suspensión se mantendrá hasta que concluyan los procedimientos correspondientes, aunque podrá modificarse o levantarse si aparecen nuevas circunstancias.

La decisión tiene carácter preventivo y responde a la existencia de indicios de presunto fraude. No afecta a las becas ordinarias Erasmus de movilidad de estudiantes, sino a determinadas modalidades destinadas al personal universitario y a la recepción de profesionales europeos.