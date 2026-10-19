Tordesillas prepara un "ambicioso" plan para renovar el asfalto de sus calles y ganar plazas de aparcamiento

El estado de algunas calles y la necesidad de mejorar la circulación y el aparcamiento centran los próximos proyectos urbanísticos de Tordesillas.

El Ayuntamiento prepara un plan de asfaltado que se extenderá por distintos barrios y zonas del municipio, al tiempo que prevé urbanizar varios espacios para mejorar su accesibilidad y reorganizar la circulación.

La intervención abarcará La Providencia, La Castellana, San Lázaro y el barrio conocido como Dieciocho de Julio, además de El Alba y la urbanización El Montico.

Los trabajos también alcanzarán la carretera de Matilla, la avenida de Torrelobatón y distintas calles del polígono industrial La Vega, incluida la calle Alemania.

La actuación se enmarca en una estrategia de renovación de las infraestructuras municipales que comenzó con la sustitución de tuberías de fibrocemento y la modernización de los contadores de agua mediante sistemas digitales.

La intención es continuar ahora con la mejora de los pavimentos, una vez abordadas las intervenciones en las redes de abastecimiento.

La planificación incluye también la avenida de León, aunque en este caso el Ayuntamiento tendrá que solicitar a la Junta de Castilla y León que acometa el asfaltado, al tratarse de una vía de su competencia.

Más aparcamiento y una nueva salida hacia San Francisco

El plan no se limitará a reparar el firme de las calles. El Consistorio prevé actuar también en la avenida de Santa Teresa, la calle Vista Alegre y la avenida de León, donde plantea la urbanización completa de distintos espacios.

Entre las medidas anunciadas destaca la creación de una nueva salida para vehículos hacia la calle San Francisco, además de un aumento de las plazas de aparcamiento.

Se trata de actuaciones con las que el Ayuntamiento busca facilitar los desplazamientos y dar respuesta a las necesidades de estacionamiento en estas zonas.

Por el momento, el Consistorio no ha detallado el calendario de ejecución ni el presupuesto global de las intervenciones. Su puesta en marcha dependerá de la preparación de los proyectos y de la disponibilidad de financiación.

Recursos municipales y subvenciones

El Ayuntamiento prevé sufragar las actuaciones con fondos propios reservados para este fin y con subvenciones solicitadas a otras administraciones. La fórmula permitirá afrontar las obras de forma progresiva, en función de las prioridades y de los recursos disponibles.

El objetivo municipal es iniciar los trabajos lo antes posible, aunque todavía queda por concretar cuándo comenzarán las intervenciones en cada una de las zonas incluidas en el plan.